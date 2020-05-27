عمر مرموش - تعلّم من ماريو جوميز.. واستفاد من ابتعاده عن أمم إفريقيا تحت 23

في غفلة من المصريين، قفز عمر مرموش إلى خشبة المسرح بشكل مفاجئ، وبات آخر سلالة المصريين في الدوري الألماني عبر تاريخه.

مرموش دخل بديلا في الدقيقة 76 من مباراة فريقه فولفسبورج أمام مضيفه باير ليفركوزن مساء الثلاثاء، في الجولة 28 من الدوري الألماني.

ذكرى ستكون سعيدة، لأن فولفسبورج حقق انتصارا عريضا بأربعة أهداف مقابل هدفٍ واحد، هو الأكبر في تاريخ مبارياته على أرض ليفركوزن.

وعاد العلم المصري ليرفرف في ألمانيا، بعد أن غاب 8 سنوات، منذ أن خلع محمد زيدان قميص ماينتس في 2012.

المصري عمر مرموش بعد تسجيله المشاركة الأولى له مع فولفسبورج أصبح سابع لاعب مصري يشارك في الدوري الألماني.. مرموش أصبح أيضا أول لاعب مصري يشارك في البوندسليجا منذ آخر مشاركة لزيدان في 28/4/2012 مع ماينز أمام هامبورج 🇪🇬 pic.twitter.com/AnzctqLiBs — FilGoal (@FilGoal) May 26, 2020

وبينما خيّم فيروس كورونا على العالم مُرسلًا كرة القدم إلى مصير مجهول، خرج الدوري الألماني من تحت الأنقاض وعاد صامتا، إلا أنه جلب معه اسما عربيا مصريا: عمر مرموش.

المهاجم صاحب الـ21 عاما استغل مط قوائم المباريات إلى 20 لاعبا بدلا من 18، فسجل حضوره في قائمة فريقه في كل المباريات الثلاثة منذ استئناف النشاط الكروي، وبعد أن اكتفى بالمشاهدة في أول مواجهتين، جاء دوره ليتموضع في أرض الملعب.

المهاجم المصري صاحب الـ 21 عاما عمر مرموش يسجل أولى مشاركاته مع فريق فولفسبورج في الدوري الألماني أمام باير ليفركوزن.. اللاعب المصري شارك كبديل في الدقيقة 76 @OmarMarmoush pic.twitter.com/1ufCr08cim — FilGoal (@FilGoal) May 26, 2020

بل كاد عمر مرموش أن يسجل بعد 10 دقائق من دخوله، لولا تصدي الحارس المنافس لتسديدته.

كيف احترف مرموش، وهل حقا وصل إلى الدوري الألماني بين يوم وليلة أم بعد شقاء وعناء؟ هذا ما يجيب عنه FilGoal.com في الأسطر التالية.

بدأ مرموش في وادي دجلة، ونال ثقة أحمد حسام ميدو الذي أشرف على تدريب الفريق وقتها، فاعتمد عليه بصفوف الفريق الأول موسم 2016\2017، وأشركه في 17 مباراة، سجل فيها المهاجم الشاب 3 أهداف قبل أن يبلغ 18 عامًا.

يقول محمد عبد الواحد المدرب العام لـ وادي دجلة وقتها في تصريحات لـ FilGoal.com: "تم تصعيد مرموش في عمر صغير للغاية".

وأوضح: "يمتاز مرموش بالسرعة الفائقة، وإجادة ضربات الرأس، كما أنه يسجّل من أول فرصة تسنح له".

وأتم: "أرى أنه سيكون إضافة كبيرة لمنتخب مصر في الفترة المقبلة".

في 2017، تعاقد مرموش مع مايك موريس الوكيل الإنجليزي الذي عمل في السابق مع ريان جيجز، وتيم هاورد، ووين روني، وبواسطة من الوكيل المصري علي أبو النصر، استطاع مرموش أن يختبر في فولفسبورج الألماني.

لكن حتى يتعاقد مع النادي، كان عليه أن يكون تابعا لوكيل ألماني وفقا لقوانين الاتحاد الألماني لكرة القدم، وهكذا فقد تعاقد مع الثنائي أليكس فاكار، وتوماس كروث، وتمت الصفقة بالفعل، لينضم مرموش إلى الفريق الرديف مباشرةً.

موسم 2017\2018 الأول له في ألمانيا كان صعبا، فلم يشارك أساسيا سوى 4 مرات، ولعب إجمالا 489 دقيقة مع الفريق الرديف في دوري المنطقة الشمالية (ما يوازي القسم الرابع).

ثم ازداد وضعه صعوبة، فأصيب في الحوض، وبعد تعافيه أصيب مجددا في الكاحل، ليكتفي بخوض 5 مباريات فقط بمجموع 49 دقيقة طوال موسم 2018\2019.

المنتخب الأولمبي والانفجار

رغم عدم مشاركته كثيرا في أول عامين، إلا أن مرموش تمكن من مراقبة ماريو جوميز عن كثب، أحد أهم مهاجمي ألمانيا في آخر 15 عاما.

جوميز صاحب الـ78 مباراة دولية مع الماكينات، كان لاعبا في فولفسبورج وقتها، وتدرّب أحيانا مع الفريق الرديف في فترات تعافيه من الإصابة.

تواجد مرموش في معسكر منتخب مصر الأولمبي في إسبانيا بشهر مارس 2019، وشارك أمام الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا، لكنه خرج من القائمة المشاركة في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بنوفمبر الماضي.

بمجرد استبعاده من البطولة، انفجر مرموش مع فريقه فولفسبورج، فسجّل ثلاثية أمام رديف هانوفر مطلع نوفمبر 2019، ثم هدفا في رديف هامبورج، وهدفين في رديف فيردر بريمن، وهدفين في أينتراخت نوردرشدت.

بحلول إعصار كورونا في العام الجاري وتوقف النشاط الكروي الألماني، كان مرموش قد سجل 9 أهداف هذا الموسم، وصنع هدفين، وبات جاهزا بالكامل لتلقي دعوة الانضمام إلى الفريق الأول في عصر الكمامات، والباقي تاريخ.. أو هكذا نأمل ذلك.

عقد مرموش مع فولفسبورج ينتهي في 30 يونيو، ولديه عروض من النمسا وفرنسا وسويسرا بحسب مصدر مقرب من اللاعب.

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