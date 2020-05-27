اتحاد الكرة لـ في الجول: ننتظر نتيجة تحاليل محمود سعد للتأكد من حقيقة إصابته بالكورونا

الأربعاء، 27 مايو 2020 - 01:00

كتب : عاطف شادي

محمود سعد - المدير الفني لاتحاد كرة القدم

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن حقيقة تعرض محمود سعد المدير الفني الحالي للاتحاد ونجم الزمالك السابق بفيروس كورونا.

وقال مصدر داخل الاتحاد لـFilGoal.com: "محمود سعد يعاني من أزمة صحية منذ أيام وأعراضها تشبه أعراض فيروس كورونا".

وأضاف "لذلك تم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة له وإجراء التحاليل له وفي انتظار معرفة نتيجتها للاطمئنان عليه".

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وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا رسميا جاء فيه: "تعرض الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم لوعكة صحية طارئة ألمت به في أعقاب استقباله للمدربين الرياضيين العائدين من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ضمن العالقين خارج الوطن جراء الأزمة التي خلفها انتشار فيروس كورونا".

وتابع البيان "حيث قام بمتابعة حالته الصحية الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية الذي أجرى له كافة الاختبارات للاطمئنان عليه، وفي انتظار صدور نتائجها رغم تحسن حالة المدير الفني للاتحاد".

وأتم البيان "من جهته طمأن الدكتور محمود سعد محبيه على حالته الصحية متوجها لهم بالشكر على أسئلتهم ومحاولات الاطمئنان عليه".

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