استراحة في ألمانيا - دورتموند (0)-(1) بايرن.. كيميتش ينهي الشوط الأول بأفضل طريقة

الثلاثاء، 26 مايو 2020 - 18:23

كتب : FilGoal

بوروسيا دورتموند - بايرن ميونيخ - الدوري الألماني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لقمة الجولة الـ 28 من الدوري الألماني بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ.

الكلاسيكير الألماني يقام على ملعب سيجنال إيدونا بارك بدون حضور جماهيري تطبيقا للاحترازات الطبية لمواجهة فيروس كورونا.

طالع المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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نهاية الشوط الأول: بوروسيا دورتموند 0-1 بايرن ميونيخ

د. 43 جوشوا كيميتش يفتتح التسجيل لصالح بايرن ميونيخ بهدف من تسديدة على حدود منطقة الجزاء تمر من فوق الحارس بوركي وتسكن الشباك.

د. 23 توماس بوركي حارس دورتموند يتصدى لتسديدة من كومان من داخل منطقة الجزاء ويبعدها عن مرماه.

د. 19 بالمثل لوكاس بيتشيتك يشتت الكرة من على خط مرمى دورتموند بعد تسديدة جنابري من داخل الست ياردات.

د. 13 ماتس هوملز يحصل على أول بطاقة صفراء في اللقاء بعد خطأ لصالح كينجسلي كومان.

د. 10 ثورجان هازارد يسجل هدف التقدم والحكم يرفض احتسابه بداعي التسلل.

د.2 هالاند كاد أن يسجل الهدف الأول لكن بواتينج يشتت من على خط المرمى.

انطلاق اللقاء

بوروسيا دورتموند بايرن ميونيخ الكلاسيكير
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