استراحة الدوري الألماني – بايرن ميونيخ (2) فرانكفورت (0) نهاية الشوط الأول

السبت، 23 مايو 2020 - 18:32

كتب : FilGoal

بايرن

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بايرن ميونيخ، وإينتراخت فرانكفورت، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري الألماني.

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نهاية الشوط الأول

ق. 41 جووووول ثاني لبايرن ميونيخ. عرضية من ديفيز يكملها مولر في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 16 جوووول أول لبايرن ميونيخ. انطلاقة من مولر على الجهة اليسرى ويرسل عرضية يقابلها جروتيزكا بتصويبة من لمسة واحدة في المرمى.

ق. 11 العارضة تمنع الأول بعد تصويبة من ليفاندوفيسكي بيسراه

بداية المباراة

بايرن ميونيخ فرانكفورت
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