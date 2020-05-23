مباشر الدوري الألماني - مرموش على دكة أصحاب الأرض وسانشو يشارك.. فولفسبورج (0) - (1) دورتموند

السبت، 23 مايو 2020 - 15:22

كتب : FilGoal

فولفسبورج - دورتموند

تستمر الجولة 27 من الدوري الألماني، والمواجهة الأقوى ظهر السبت تقع بين فولفسبورج ودورتموند الساعي لاستمرار اللحاق ببايرن ميونيخ.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة فولفسبورج ودورتموند من هنا

كما تقام 3 مباريات أخرى في نفس الموعد، بين بوروسيا مونشنجلادباخ وباير ليفركوزن، وبادربورن وهوفنهايم، وفرايبورج وفيردر بريمن.

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

الهدف الأول لدورتموند في الدقيقة 32 عن طريق رافائيل جيريرو من صناعة رائعة من ثورجان هازارد!

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل..

الدوري الألماني
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