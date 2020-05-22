بيان رسمي - لافتة على السور ولجنة رباعية من الزمالك لإثبات أحقيته بلقب "نادي القرن"
الجمعة، 22 مايو 2020 - 17:02
كتب : FilGoal
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تشكيل لجنة رباعية لتجهيز ملف لإثبات أحقية الفريق في لقب نادي القرن العشرين الإفريقي.
وأعلن الزمالك في بيان رسمي، تشكيل لجنة رباعية برئاسة أحمد جلال إبراهيم، وعضوية إسماعيل يوسف، وهاني زادة، وأحمد مرتضى منصور من أجل تجهيز ملف كامل بالمستندات عن أحقية الزمالك في لقب نادي القرن العشرين في أفريقيا.
من جهة أخرى، وضع مجلس الزمالك، عدد من اللافتات الكبيرة على أسوار النادي تحمل جملة "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجامالات".
وحسب البيان، فتأتي خطوة وضع اللافتات ضمن "الإجراءات التي يتخذها مجلس الزمالك في الحصول على حقوقه المشروعة بلقب نادي القرن العشرين في قارة اإفريقيا، بعد تتويج الفريق بتسعة ألقاب قارية أكثر من أي فريق آخر".
وتحل اليوم الذكرى الـ20 لحصول النادي الأهلي على لقب نادي القرن العشرين عن قارة إفريقيا.
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