رسميا - صن داونز يعلن تجديد موسيماني لمدة 4 مواسم

الخميس، 21 مايو 2020 - 16:13

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني

أعلن نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي تجديد تعاقد بيتسو موسيماني المدير الفني لمدة 4 مواسم قادمة.

وكان موسيماني ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري بعد أن قضى 8 سنوات كاملة في النادي.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي: "يشرفني وأشعر بالفخر لمنحي فرصة أخرى لقيادة صن داونز".

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وتابع "أحد الأسباب الرئيسية لتجديد عقدي هو ثقة رئيس النادي في قدراتي".

وشدد موسيماني "ونسعى لتحقيق رغبته في بناء فريق لغزو إفريقيا، إنه أمر رائع أن تكون جزءا من نادي مثل صن داونز والمساهمة في نجاحه".

وأضاف موسيماني "أن تكون مدرب لفترة أطول شيء مميز وهذا يعني أن لدينا الكثير من الأشياء التي قمنا بها معا والأفضل لم يأت بعد".

وأتم تصريحاته "نستعد للتحديات المقبلة، نحن بحاجة للفوز بدوري أبطال إفريقيا، هذا شيء كبير ولا أحد يفوز باللقب بسهولة ولكن سيكون تركيزنا الفترة المقبلة".

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