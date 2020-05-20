تقرير مغربي: مستقبل أزارو غامض.. الاتفاق لن يشتريه والأهلي لن يبقيه والزمالك يريده

الأربعاء، 20 مايو 2020 - 12:56

كتب : FilGoal

محمد عبد الغني - وليد أزارو - الأهلي - الزمالك

يبدو مستقبل مهاجم الأهلي المعار للاتفاق السعودي وليد أزارو غامضا، بحسب عدد من التقارير المغربية.

تقرير موقع le360 زعم أن مطالب الأهلي المالية للاستغناء عن هداف الدوري المصري قبل موسمين، والتي وصلت لـ3 مليون دولار، أبعدت الاتفاق السعودي عن إمكانية شراء عقده بشكل نهائي بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري.

واستشهد التقرير المغربي بتصريحات سابقة لمدرب الأهلي، السويسري ريني فايلر، والذي قلل من فرص المهاجم المغربي من الاستمرار في فريقه.

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ولكن، قال التقرير إن مدرب أزارو السابق في الأهلي، باتريس كارتيرون، يريده في الزمالك رفقة مواطنيه أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، إلا أن الأهلي أبلغ أزارو باستحالة انتقاله للغريم التقليدي.

وأضاف التقرير أن المبلغ الذي يطلبه الأهلي لبيع أزارو أبعد أندية أخرى أرادت ضم أزارو، مثل الوداد المغربي.

وأتم التقرير بأن الموقف الحالي سيجعل أزارو يعود للأهلي بنهاية الموسم الجاري دون دور حقيقي للفريق، في ظل بحث الأحمر عن طريقة لرحيله تخلصه من دفع راتبه.

ورحل أزارو من الأهلي إلى الاتفاق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، دون وجود شرط أحقية الشراء.

وسجل أزارو 3 أهداف وصنع مرة خلال ظهوره في 7 مباريات مع الاتفاق.

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