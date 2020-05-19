الدرندلي: تعلمنا من الأزمة المالية وقت حادث بورسعيد.. موقف الأهلي المالي صلب

قال خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي إن ناديه تعلم من الأزمة المالية التي حدثت وقت توقف النشاط الرياضي عام 2012 بسبب حادث بورسعيد ما ساعده على التخطيط للمستقبل بأفضل شكل.

وقال الدرندلي عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الثلاثاء: "وقت أزمة بورسعيد تم صرف رواتب العمال بعد فترة ولكننا تعلمنا من الأزمة جيدا".

وأوضح "نخطط للمستقبل بعناية لذا موقف الأهلي المالي حاليا صلب ولدينا خطة أولى وثانية وثالثة لمواجهة كافة المتغيرات".

وكشف الدرندلي عن أن ميزانية الأهلي بلغت 2 مليار و60 مليون جنيه.

وأتم حديثه "رواتب كل موظفي الأهلي في أمان خلال الأزمة الحالية ولن تتأثر".

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