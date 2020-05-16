لايف في الجول – أحمد حسن يختار البطولة الأصعب بين 4 ألقاب أمم.. وموقفين صعبين كقائد للمنتخب

اختار أحمد حسن قائد منتخب مصر التاريخي، أصعب بطولة فاز بها مع المنتخب في وجهة نظره ضمن أربعة ألقاب من أمم إفريقيا فاز بهم.

وقال أحمد حسن خلال لايف في الجول: "بين 4 بطولات أمم إفريقيا حققتها، أعتقد أن بطولة 2006 هي الأصعب".

وأوضح "لأن الناس كانت فاقدة للثقة بالفريق بعد بطولة 2004 ولم نكن الفريق الأقوى في البطولة. أعتقد أنني كنت محظوظا بقيادتي لهذا الجيل لمستواه فنيا وسلوكيا".

وأضاف "إهدار ركلة الجزاء خلال الوقت الإضافي في نهائي أمم إفريقيا 2006 كان حملا ثقيلا بالطبع. كنت أفضل عدم تسديد الركلة الأولى في ركلات الترجيح لكنني وجدت اللاعبين قلقين، فأخبرت الجهاز الفني أنني غيرت رأيي وسأسدد الأولى لأطمئنهم".

أحمد حسن حقق لقب أمم إفريقيا أربع مرات مع منتخب مصر، أعوام 1998، و2006، 2008، و2010.

الصقر تحدث أيضا عن أصعب موقفين تعرض لهما خلال قيادته لمنتخب مصر، فقال "موقف اتهامنا بقصة فتيات الليل خلال كأس القارات 2009 وهو موقف عار تماما من الصحة".

واستمر "وموقف دخولي غرفة الملابس بعد مباراة أم درمان لأجد اللاعبين جميعهم في حالة بكاء هيستيري. وقتها طلبت منهم رفع رؤوسهم وقلت لهم ما زلنا أبطال إفريقيا وسنلعب أمم إفريقيا بعد عدة أشهر ويجب الفوز بالبطولة"

أحمد حسن أتم حديثه في هذا النطاق باختيار المدرب الأفضل في تاريخ المنتخب، فقال "يبقى محمود الجوهري بالنسبة لي علامة فارقة في مسيرتي. مدرب سابق لعصره ومٌحب لعمله، رغم ما أخذ عنه من انطباع بكونه مدرب دفاعي لكن الجوهري كان له سحره الخاص، لو طلب مني اللعب كحارس كنت سأفعل".

وأتم "بعد كأس القارات 1999 أقيل الجوهري بسبب لقاء السعودية. لو استمر الجوهري كان يمكننا المحافظة على لقب أمم إفريقيا 2000 في نظري".

أحمد حسن هو القائد التاريخي لمنتخب مصر، والذي لعب دوليا خلال الفترة من 1995 إلى 2013. إذ شارك في 184 مباراة دولية كأثر لاعب يشارك مع منتخب بلاده دوليا في التاريخ، وسجل 33 هدفا.

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