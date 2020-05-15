إسماعيل يوسف: اعتزلت التعليق بعد مباراة واحدة.. ولو كان لدينا طموح أكبر لفزنا على هولندا

تحدث إسماعيل يوسف عن تجربة التعليق التلفزيوني التي خاضها لمباراة وحيدة.

واختار أفضل هدف له مع منتخب مصر، وكذلك مشوار المنتخب في كأس العالم 1990.

"تيجانا" تحدث عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

التعليق لمرة واحدة

"نجحت في اختبارات التعليق عقب اعتزالي وكنت الأول وحصلت على الكارنية".

"اعتزلت التعليق بعد مباراة واحدة فقط، وكانت مباراة في يورو 2000 في الراديو، وحينها إبراهيم يوسف كان يعلق على المباراة تلفزيونيا".

"بعد المباراة التقيته وقلت له لن أعلق مرة أخرى، لم أحب الاستمرار في الحديث طيلة 90 عن مباراة".

الجوهري

"التدريبات مع الجوهري كانت شاقة ونظام الأكل كان صارما".

"اتصلت بإبراهيم يوسف وطلبت منه أن يرسل لنا أكل، إبراهيم وصل للفندق بحقيبة تدريبات كبيرة وقابل الجوهري وقال له أنها معدات لي".

"الجوهري وافق على الأمر رغم علمه بما تحتويه الحقيبة، وعاتبني إبراهيم ضاحكا قائلا (في السن تخليني أكذب)".

روح الزمالك

"أقرب لاعب لي في مركزي عقب اعتزالي كان تامر عبد الحميد "دونجا" يمتلك الجودة والروح تشعر أنه من ابناء الزمالك وكذلك طارق حامد".

"بعض اللاعبين يأتون من خارج الزمالك يقدمون الكثير للنادي، أكثر من ابناء النادي".

"عبد الحليم علي تشعر أنه "معجون" بنادي الزمالك وكذلك جيل 2014 الذي حقق البطولات".

"والفريق الحالي أيضا وما قدمه الموسم الأخير للنادي من ألقاب".

مع المنتخب

"هدفي في اسكتلندا مع المنتخب كان "قلشة" مجدي عبد الغني بعدها سألني هل كنت أقصد التسجيل؟، وهو أفضل هدف مع المنتخب".

"النظر للاعبي هولندا كان رعب في كأس العالم 1990، في التلفزيون الأمر كان عاديا، جمال عبد الحميد أطول لاعب لنا كان عند كتف رود خوليت".

"أثناء لقاء مع الصحفيين قبل لقاء هولندا أخبرونا أن الكومبيوتر والمراهنين قالوا أننا سنخسر 9-1 و10-1 وبعدها قال الجوهري أننا لن نُجري لقاءات صحيفة ليعرفوا قيمة المنتخب، ولم يحدث أي لقاء للاعبي المنتخب بعد مباراتي إنجلترا وإيرلندا".

"لاعبو هولندا امتازوا بالقوة الجسمانية، عندما التقينا المنتخب الهولندي في الفندق خرج أطول لاعبي المنتخب أولا حتى لا نشعر بالفارق الكبير".

"لو كان لدينا طموح أكبر كان من الممكن أن نفوز بالمباراة".

وأضاف ضاحكا: "لو أعرف ما سيفعله مجدي عبد الغني بعد هدفه في كأس العالم كنت "سأقص رجله".

"مباراة إنجلترا كانت صعبة جدا والهدف كان خطأ من شوبير بأن خرج متأخرا من مرماه وتأثرنا جدا لأننا إذا تعادلنا كانت فرصتنا ستكون قائمة في التأهل لو تعادل الجميع في النقاط".

"مباراة إيرلندا أضعنا فيها 3 أيام بين شوبير وهاني رمزي بتمرير الكرة للخلف، وتعرضنا للسباب من مدرب إيرلندا بعد المباراة وقال أننا أهدرنا 85 دقيقة من 90".

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