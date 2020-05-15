إسماعيل يوسف: الفوز بالسوبر المصري السعودي سبب تتويج الزمالك بـ5 ألقاب

الجمعة، 15 مايو 2020 - 01:03

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف أشرف بنشرقي في الترجي

يرى إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن التتويج ببطولة السوبر المصري السعودي على حساب الهلال قبل أكثر من عام كان سببا في الفوز بخمسة ألقاب.

وقال إسماعيل يوسف عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الفوز بلقب السوبر المصري السعودي بهذا الجيل من اللاعبين جعلهم يتذوقون طعم البطولات".

وأضاف "لذلك نجحت هذه المجموعة من اللاعبين بعد ذلك وبإضافة بعض العناصر الجديدة لهم في الفوز بكأس مصر والسوبر المصري والكونفدرالية والسوبر الإفريقي".

أخبار متعلقة
تقرير تونسي: ساسي حسم الجدل حول مستقبله.. وتحدث مع مسؤولي الزمالك أمير مرتضى يكشف دور هشام ماجد في انضمام مدبولي لـ الزمالك الزمالك يكشف خطواته من أجل استرداد لقب "نادي القرن"

وأتم تصريحاته "كنا نعرف أننا سنفوز بالسوبر الإفريقي أمام الترجي منذ وصول بعثة الفريق إلى الدوحة ومشاهدة الاستقبال الحافل من الجماهير".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

هل تعرف من هو خليفة أبو تريكة الذي انضم لـ الأهلي بمكالمة غير متوقعة؟

تفاصيل اجتماع الخطيب مع فايلر

إصابات بالجملة في بيشكتاش بفيروس كورونا

تصريحات مثيرة من خالد الغندور

حلقة جديدة مع "تاريخ الأهلي" في كرة السلة

الزمالك إسماعيل يوسف
نرشح لكم
أخر الأخبار
ماركا: ريال مدريد يفتح الباب أمام رحيل رودريجيز إلى أتليتكو 2 دقيقة | أوروبا
تقرير - لماذا يتألق برونو وبوجبا مع يونايتد؟ الإجابة عند ماتيتش 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – الزمالك يستقر على بدء معسكره المغلق الخميس المقبل 49 دقيقة | الدوري المصري
مايكل أوين: ليفربول لم يضم فيرنر لثقة النادي في أوريجي ساعة | الدوري الإنجليزي
"من حق الزمالك علينا أن ندعمه".. حازم إمام يقدم مقترحا لـ مرتضى منصور ساعة | إفريقيا
خبر في الجول – المصري يدرس تأجيل معسكره لسببين ساعة | الدوري المصري
ليكيب: بوكيتينو لا يمانع تدريب فالنسيا ساعة | أوروبا
رسميا - إليوت يوقع أول عقد احترافي له مع ليفربول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 قرارات رسمية من الزمالك.. عودة التدريبات ومعسكرين مغلقين وتجديد تعاقد لاعبين 2 عودة الدوري - مرتضى: لن أخذل الجماهير حتى إذا وصل الأمر للاستقالة 3 حوار – صلاح: لم أتشبع بالبطولات.. وهذا أفضل لاعب في ليفربول وسر علاقتي مع أبو تريكة 4 المقاولون العرب يكشف جديد صفقة طاهر محمد لـ الأهلي.. "خطوة أخيرة بعد خفض السعر"
قد ينال إعجابك