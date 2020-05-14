ميرور: مورينيو قد يتسبب في تأجيل استئناف الدوري الإنجليزي خوفا على اللاعبين

تستعد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لتأجيل خطط استئناف مسابقة الدوري بعدما قاد جوزيه مورينيو مدرب توتنام مجموعة المدربين المعترضين على عودة المسابقة خوفا من اللاعبين. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

رابطة الدوري اجتمعت بالمدربين بعدما اجتمعت بقادة الفرق عبر الفيديو، وأصر مورينيو خلال الاجتماع أن اللاعبين بحاجة لشهر على الأقل للاستعداد للعودة للملعب بعد 7 أسابيع من الغياب.

مورينيو حصل على دعم كبير من عدد من زملائه من المدربين من ضمنهم رالف هازنهاتل مدرب ساوثامبتون.

وقبل توقف الموسم كان لدى توتنام ومورينيو قائمة من الإصابات مثل ستيفن بيرجوين وبن دافيز وهاري كين ودافينسون سانشيز وموسى سيسوكو وهاري كين وسون هيونج مين.

حاليا يمتلك مورينيو فريقه بالكامل تقريبا جاهز للعب لكنه لا يرغب في المخاطرة بسلامة لاعبيه حسب وصفه في الاجتماع.

وحضر المدربون الـ20 اجتماعا بالفيديو وتم عرض بروتوكول السلامة عليهم جميعا يوم الأربعاء، تمهيدا للعودة للتدريبات مرة أخرى خلال الأسبوع المقبل.

الخطط أعجبت المدربين كثيرا، لكن القلق حيال اللاعبين ولياقتهم البدنية لمنع الإصابات كانت أهم نقطة في الاجتماع.

وكان قادة الفرق قد اجتمعوا في وقت سابق مع رابطة الدوري، وأبدوا قلقا كبيرا حيال العودة للتدريبات مبكرا. (طالع التفاصيل)

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

لاعب ليفربول السابق: لا ينبغي أن نتوج بالدوري

لايف في الجول – هيثم فاروق: هؤلاء أكملوا نموذج النجاح في جيل الزمالك التاريخي

الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التخلي عن سعد سمير

إلغاء الدوري الكونغولي وتحديد البطل

اختفوا في ظروف غامضة - علاء كمال.. زميل صلاح والنني