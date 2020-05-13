لاعب ليفربول السابق: لا ينبغي أن نتوج بالدوري حال إلغاء الصعود والهبوط

قال جون بارنز لاعب ليفربول السابق إنه لا ينبغي أن يتوج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الجاري حال إلغاء الصعود والهبوط.

وحتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن استكمال الموسم في الدوري الإنجليزي من عدمه والذي يتصدره ليفربول بفارق 25 نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي.

وقال بارنز في تصريحات لبرنامج "إيما بارنيت شو" اليوم الأربعاء: "إن لم يكن هناك صعود وهبوط فلا يجب أن يتوج ليفربول بالدوري".

وأكمل "النشاط الكروي يجب أن يعود حال التأكد من سلامة جميع اللاعبين بغض النظر عن الوقت الذي سنعود فيه ومدى طول فترة التوقف".

ولم يتوج ليفربول بلقب الدوري منذ عام 1990.

ولعب جون بارنز مع ليفربول من 1987 حتى عام 1997.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

أجانب منسيون – حوار في الجول.. ملادينوف: امتلكت فرصة تدريب ميسي مصر وأبو جبل

مركز اضطراري - سامح يوسف "جوكر" فينجادا الذي لعب في كل المراكز مع الزمالك

بيان جديد من رئيس لاريسا: هذه أسباب رحيل وردة

غزل المحلة يعلن تقدمه بشكوى رسمية في اتحاد الكرة ضد أسامة نبيه

تقرير مغربي: بعد إلغاء الدوري.. إمكانية نقل نهائي دوري الأبطال من الكاميرون تتزايد