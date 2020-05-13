لاعب ليفربول السابق: لا ينبغي أن نتوج بالدوري حال إلغاء الصعود والهبوط

الأربعاء، 13 مايو 2020 - 22:09

كتب : FilGoal

فينالدوم - فان دايك - ليفربول - وست هام

فينالدوم - فان دايك - ليفربول - وست هام

قال جون بارنز لاعب ليفربول السابق إنه لا ينبغي أن يتوج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الجاري حال إلغاء الصعود والهبوط.

وحتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن استكمال الموسم في الدوري الإنجليزي من عدمه والذي يتصدره ليفربول بفارق 25 نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي.

وقال بارنز في تصريحات لبرنامج "إيما بارنيت شو" اليوم الأربعاء: "إن لم يكن هناك صعود وهبوط فلا يجب أن يتوج ليفربول بالدوري".

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وأكمل "النشاط الكروي يجب أن يعود حال التأكد من سلامة جميع اللاعبين بغض النظر عن الوقت الذي سنعود فيه ومدى طول فترة التوقف".

ولم يتوج ليفربول بلقب الدوري منذ عام 1990.

ولعب جون بارنز مع ليفربول من 1987 حتى عام 1997.

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