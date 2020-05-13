تليجراف: وست بروميتش قد يُحرم من التأهل للدوري الإنجليزي

كشفت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية عن احتمال عدم تأهل وست بروميتش ألبيون وليدز يونايتد للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

أحمد حجازي النادي : وست بروميتش وست بروميتش

وذكرت الصحيفة أنه في حالة إلغاء دوري الدرجة الثانية الإنجليزي وعدم إكمال الموسم لن يتأهل أي فريق للبريميرليج.

يأتي ذلك مع تأكيد الاتحاد الإنجليزي على رفضه لفكرة إلغاء الهبوط من الدوري للموسم الجاري في حالة استكماله.

ويتصدر ليدز يونايتد ترتيب دوري الدرجة الثانية الإنجليزي برصيد 70 نقطة بعد مرور 37 جولة من المسابقة، بفارق نقطة واحدة عن وست بروميتش صاحب المركز الثاني.

وفي حالة انتهاء المسابقة بهذا الترتيب سيتأهل وست بروميتش الذي يضم بين صفوفه المدافع الدولي المصري أحمد حجازي للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتبحث رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين في الوقت الحالي طرق استكمال مسابقة الدوري الإنجليزي بعد توقفها لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

أجانب منسيون – حوار في الجول.. ملادينوف: امتلكت فرصة تدريب ميسي مصر وأبو جبل

مركز اضطراري - سامح يوسف "جوكر" فينجادا الذي لعب في كل المراكز مع الزمالك

بيان جديد من رئيس لاريسا: هذه أسباب رحيل وردة

غزل المحلة يعلن تقدمه بشكوى رسمية في اتحاد الكرة ضد أسامة نبيه

تقرير مغربي: بعد إلغاء الدوري.. إمكانية نقل نهائي دوري الأبطال من الكاميرون تتزايد