حازم إمام: لم أطلب من حسن شحاتة ضمني لقائمة المنتخب في 2006

الأربعاء، 13 مايو 2020 - 17:43

كتب : FilGoal

حازم إمام

نفى حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن يكون طلب من حسن شحاتة الانضمام للفراعنة في بطولة الأمم الإفريقية 2006.

وقال حازم إمام عبر قناة أون تايم سبورتس: "لم أتحدث مطلقا مع أي مدرب لاختياري أو لإشراكي في المباريات".

وأضاف "البعض طلب مني التحدث مع حسن شحاتة قبل أمم إفريقيا 2006 ليضمني بما أنها البطولة الأخيرة لي وستكون فرصتي للعب أمم إفريقيا في مصر لأول مرة، لكنني لم أفعل هذا أبدا".

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وواصل "الطريف أن شركة إعلانات وقعت معي قبل البطولة بفترة على أساس أنني سأكون ضمن اللاعبين المشاركين".

وأتم تصريحاته "كانت صوري تغطي الشوارع وأنا لست في البطولة. ويوم تصوير الإعلان كان حسن شحاتة معي في التصوير وعلمت بقائمة البطولة وأنا في التصوير".

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