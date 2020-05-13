بي بي سي: صلاح ضمن الفريق الأفضل لليفربول في تاريخ الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 13 مايو 2020 - 15:25

كتب : FilGoal

محمد صلاح ولاعبو ليفربول يغنون من خارج الملعب

تواجد الدولي المصري محمد صلاح ضمن الفريق الأفضل لليفربول في تاريخ الدوري الإنجليزي بنظامه الجديد، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية BBC.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

واختارت بي بي سي صلاح في هجوم الفريق الأفضل للريدز بجوار لويس سواريز وروبي فاولر.

بينما تواجد ستيفن جيرارد في منتصف الملعب مع خافيير ماسكيرانو وجون بارنز.

أخبار متعلقة
خيمة في الجول - الكواري: صلاح ومحرز يضيفان الكثير لريال مدريد وبرشلونة.. وهكذا يتطور الدوري المصري خيمة في الجول - لاعب ليفربول السابق: انبهرت عندما شاهدت تريزيجيه.. عليه مراقبة صلاح خيمة في الجول - لاعب ليفربول السابق: الضغط كبير على صلاح ليكون مثل ميسي ورونالدو ولكن

أما الدفاع فظهر فيه الثلاثي المتألق حاليا، فيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون وترينت ألكسندر أرنولد، بجوار جيمي كاراجر.

مركز حراسة المرمى سيطر عليه أليسون بيكر.

الدولي المصري هو هداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الأخيرين، وينافس على الجائزة في الموسم الجاري المفترض استكماله في يونيو المقبل.

في صيف 2017 كان صلاح أغلى لاعب إفريقي وعربي في التاريخ حين قرر روما التخلي عنه لصالح ليفربول مقابل 42 مليون يورو.

تألق البالغ من العمر 27 عاما على مدار موسمين مع فريق الذئاب قبل أن يسطر تاريخا لا يمحى في ليفربول.

وبات صلاح في ليفربول ضمن نخبة لاعبي العالم إذ نافس على جائزة الكرة الذهبية في العامين الأخيرين.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا:

أجانب منسيون – حوار في الجول.. ملادينوف: امتلكت فرصة تدريب ميسي مصر وأبو جبل

مركز اضطراري - سامح يوسف "جوكر" فينجادا الذي لعب في كل المراكز مع الزمالك

بيان جديد من رئيس لاريسا: هذه أسباب رحيل وردة

غزل المحلة يعلن تقدمه بشكوى رسمية في اتحاد الكرة ضد أسامة نبيه

تقرير مغربي: بعد إلغاء الدوري.. إمكانية نقل نهائي دوري الأبطال من الكاميرون تتزايد

محمد صلاح ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
أكثر من مجرد ثأر.. الأهلي يواجه سيمبا لتجنب ما لم يحدث منذ 19 عامًا 4 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
إمام عاشور: ما بدر مني كان حرصا على مساعدة الزمالك.. وأتقبل قرار الجهاز الفني 5 ساعة | مصر
رغم هدفه الخارق.. مدرب أولمبياكوس: كوكا هو المهاجم الثاني بعد العربي 5 ساعة | المحترفون
كونميبول يفتح الباب للجماهير لتصميم ميداليات كوبا أمريكا 2021 6 ساعة | أمريكا
وجيه أحمد: جهّزنا حكام مباراتي القمة.. لن يحكّمان للأهلي أو الزمالك قبلها 6 ساعة | الدوري المصري
محامي ربيع ياسين لـ في الجول: سنطعن على قرار إيقافه.. هناك بعض الأمور غير واضحة 6 ساعة | مصر
يونايتد ينطح غرناطة بثنائية في حلبة مصارعة 6 ساعة | أوروبا
يبدو أنه في حاجة لدرس جديد.. خطأ خيربين يُسقط أياكس أمام روما 6 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما 2 #ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: صلاح ليس لاعبي.. تعلمت من كلوب ونحن أيضا لدينا إصابات 3 مجموعة الزمالك – تونجيث يهزم الترجي ويشعل صراع التأهل 4 بعد هدفه في ريال مدريد.. رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح مع ليفربول
قد ينال إعجابك