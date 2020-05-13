مروان محسن: يحزنني الانتقادات السلبية.. فايلر طالبني بعدم الالتفات لأحد وأشاد بي

أعرب مروان محسن مهاجم الأهلي ومنتخب مصر عن حزنه من تعرضه لانتقادات سلبية تصل إلى حد السخرية ليس فقط من الجماهير لكن من لاعبين سابقين.

مروان محسن النادي : الأهلي الأهلي

وقال مروان محسن في بداية حديثه "شرف لي تمديد عقدي على بياض مع الأهلي، لست من ناشئين النادي لكن عضو به وأعشقه منذ طفولتي".

وأضاف لقناة أون تايم سبورتس "اللعب للأهلي يجعل الجميع ينتظر الأهداف فقط، انتقادات الجماهير لأكون أفضل لكن السلبي منها يحزنني لأن لا أحد تحدث وقت تسجيلي".

وعن الانتقادات أوضح "أنفذ التعليمات المطلوبة مني من المدير الفني، والطبيعي أن لم أكن جيد أو أنفذ كلامه لن ألعب، بالطبع أريد تسجيل أهداف ولا أعلم أين الفرص الحقيقية التي أضيعها ويتحدثون عنها".

وكشف مهاجم الأهلي "فايلر دائما يتحدث معي ويطالبني بعدم الالتفات لأي أحد، حتى في التدريبات يقول لي ذلك"

وتابع "منذ قدوم فايلر أنفذ تعليماته، أحيانا يراني في التدريبات حزينا بسبب الهجوم فيطالبني بالتركيز في الملعب فقط".

وعرضت قناة أون تايم سبورتس مقطع لعدد من الجماهير تشيد بمروان محسن، مما أدى لبكاء اللاعب.

وعن سر بكائه قال مروان: "لا شيء أشعر ببعض الظلم ويصعب عليّ نفسي فربما ذلك بسبب الضغوطات".

وأتم تصريحاته "نعم الإصابات أثرت على مشواري منذ بدايتي في بتروجت، وأخيرا الصليبي مع المنتخب ومنذ ذلك الوقت أتعرض لانتقادات كبيرة".

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