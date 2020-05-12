كاف لـ في الجول: لم نحدد أسماء المتأهلين لكأس العالم للأندية 2021

الثلاثاء، 12 مايو 2020 - 15:34

كتب : محمد عبد العظيم

كأس العالم للأندية

نفى شيهو ديكو عضو إدارة المسابقات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، التقارير الصحفية التي أشارت لتحديد الاتحاد القاري، أسماء الأندية المتأهلة لكأس العالم للأندية عام 2021.

وقال ديكو لـ FilGoal.com: "هذا التقرير غير صحيح، لم نحدد أسماء المتأهلين لكأس العالم للأندية".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى نية كاف تسمية 3 أندية من الآن للمشاركة في البطولة، في ظل ما وصفته تلك التقارير بمخاوف عدم إقامة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل بسبب جائحة كورونا.

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وفي وقت سابق، أوضح باه سكرتير عام كاف طريقة تأهل أندية إفريقيا، لكأس العالم للأندية في نسختها الجديدة التي ستقام في 2021 بمشاركة 24 ناديا من حول العالم.

وقال باه في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر أون تايم سبورتس 2: "الـ3 أندية الإفريقية ستكون بطل نسخة 2020/2021 ووصيفه".

وأردف "هذا بالإضافة للفائز من مباراة فاصلة بين الخاسرين في مباراتي نصف النهائي لنفس النسخة".

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