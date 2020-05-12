جوزيه: أتمنى النجاح لـ فايلر.. ومشيت 167 كيلو منذ تفشي كورونا

شدد مانويل جوزيه المدير الفني الأسطوري للأهلي، على قوة علاقته بالقلعة الحمراء، وتمنى النجاح للمدرب الحالي: ريني فايلر.

وصرّح جوزيه عبر أون تايم سبورتس 2: "لا أعرف فايلر ولا أعرف اللاعبين الحاليين، وبالتالي لا أستطيع التحدث عنهم".

واستدرك: "لكني أتمنى أن يكون مدربا ناجحا. أنا حققت ما حققت، وأتمنى له النجاح بدوره".

وعن تخفيض عقده في فترته الثالثة مع الأهلي، برر جوزيه: "في فترتي الثانية والثالثة مع الأهلي لم أكن أنظر للجوانب المادية، أنا أحب الأهلي، وإدارته تعاملت معي باحترافية كبيرة".

وأضاف: "زوجتي تحب مصر وتحب مشجعي الأهلي وترى أنها كانت نقطة من النقاط الرائعة في حياتي المهنية، أحببت الأهلي ولا أزال أحبه".

وأتم مطمئنا الجماهير عن حالته: "أمارس الرياضة وأسير 8 كيلو يوميا، منذ بداية الكورونا أعتقد أنني مشيت 167 كيلو وبت مستعدا تماما للعودة إلى الملاعب".

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