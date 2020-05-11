لاعب إنجلترا السابق: كنت محظوظا باللعب مع مصريين مثل سام مرسي.. وسبب لقطة روني مع سيد معوض

الإثنين، 11 مايو 2020 - 23:57

كتب : إسلام مجدي

روني - سيد معوض

استرجع ستيفن وارنوك مدافع ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق، ذكريات مواجهة منتخب مصر أمام منتخب إنجلترا في 2010.

سيد معوض

النادي :

واين روني

النادي : ديربي كاونتي

إنجلترا
مصر

ستيفن وارنوك المدافع الإنجليزي صاحب الـ 38 عاما لعب في صفوف ليفربول في الفترة ما بين 2002 وحتى 2007، وحل اليوم ضيفا على (خيمة في الجول).

وقال ستيفن: "عندما أسترجع مواجهة مصر عام 2010، فقد كانت مصر ممتازة فنيا على المستوى الجماعي، لكن إنجلترا كانت أقوى تكتيكيا".

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وأضاف خلال ظهوره مع FilGoal.com على (انستجرام): "اللاعبون المصريون أقوياء ولديهم مهارات، لكننا أعلى تكتيكيا".

وتابع "كنت محظوظا باللعب مع بعض المصريين مثل سام مرسي".

ولعب ستيفن وارنوك رفقة سام مرسي في ويجان في 2016.

وتطرق لاعب إنجلترا السابق للحديث عن لقطة واين روني مع سيد معوض خلال مواجهة الفراعنة للأسود وديا.

وتحدث وارنوك قائلا: "أحيانا روني ينفعل بشدة، يلعب بشغف شديد ويريد أن يفوز دائما".

واستمر "روني أحيانا يفقد السيطرة على مشاعره".

وأكمل حديثه قائلا "كان هناك تنافسية بين الأندية داخل غرفة خلع ملابس المنتخب الإنجليزي قبل 10 سنوات، لكن الآن هناك توحد بين اللاعبين بشكل أكبر، وقد لعبوا معا في الفئات العمرية الصغرى ويحبون بعضهم البعض".

وأشار "ساوثجيت يقوم بعمل رائع وما حدث بين جو جوميز ورحيم سترلينج كانت واقعة عابرة وفردية ولا تعبر عن الوضع كاملا".

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في إنجلترا روني سام مرسي سيد معوض
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