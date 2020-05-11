حوار في الجول - حفيظ دراجي: عن الأفضل في تاريخ مصر.. ونصيحة لـ صلاح ومحرز ونجم الجزائر القادر على تعويض فتحي

عن أفضل لاعب شاهده عبر التاريخ والموهبة العربية التي لم تحظ بفرصة للاحتراف ونجوم الوطن العربي المتألقين في أوروبا حاليا.

رياض محرز النادي : مانشستر سيتي محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

كل هذا وأكثر تحدث عنه حفيظ دراجي المعلق الرياضي الجزائري الشهير في حواره مع FilGoal.com.

واحد من أفضل المعلقين في الوطن العربي ومؤخرا ربطته علاقة جيدة بجماهير كرة القدم المصرية التي حفظت طريقته وأسلوبه في التعليق على المباريات.

خاصة خلال مباريات بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة وتعليقاته الشهيرة على مباريات منتخب بلاده الجزائر الذي فاز باللقب في مصر.

FilGoal.com أجرى حوارا مع حفيظ دراجي للحديث عن أفضل اللاعبين الذي شاهدهم عبر التاريخ في الكرة العالمية والعربية والمصرية.

وأيضا لتوجيه نصيحة للثنائي العربي المتألق حاليا محمد صلاح ورياض محرز، والكثير من الأمور الأخرى.

وإليكم حوار حفيظ دراجي مع FilGoal.com.

من اللاعب العربي الذي كان قادرا على تحقيق نجاحات عالمية أكبر بفضل موهبته؟

"بحكم أنني جزائري وشاهدته في قمة تألقه، أعتقد أن لخضر بلومي كان واحدا من النجوم العرب الذي كان سيترك بصمة كبيرة جدا في تاريخ الكرة العالمية لو احترف في ثمانينيات القرن الماضي، لأن قوانين كرة القدم في الجزائر وقتها كانت لا تسمح باحتراف أي لاعب أقل من 28 عاما".

"لكن بلومي في مونديال 1982 الذي أبدع خلاله كان يبلغ من العمر 23 عاما. وبالنسبة لي من هذا الجيل بلومي كان قادرا على أن يكون واحدا من روائع الكرة الأوروبية والعالمية".

من هو أفضل لاعب في التاريخ؟

"بالنسبة لي دييجو أرماندو مارادونا هو أفضل لاعب في الكرة العالمية".

"أما في الكرة العربية سنذكر الكثير من اللاعبين المتميزين مثل محمد صلاح ولخضر بلومي وتيمومي وطارق دياب ومحمد التيمومي ولاعبين كثيرين في الخليج تميزوا أيضا".

"كل لاعب كان مبدعا في جيله ولكني لست ممن يفضلون المقارنة بين اللاعبين في مختلف الأجيال".

من هو أفضل مدير فني عربي في التاريخ؟

"صعب جدا أن تبصم بالعشرة وتقول هذا هو المدرب الأفضل، ولكن هناك الكثير من المدربين المميزين في عالمنا العربي".

"لا أحد يقدر أن ينكر ما حققه حسن شحاتة من إنجازات مع منتخب مصر، وأيضا من قبله الراحل محمود الجوهري فهو من أفضل المدربين الذين مروا على منتخب مصر".

"أيضا في الجزائر جيل ما بعد الاستقلال مع رشيد المخلوفي، وأيضا هناك الكثير من المدربين تركوا بصمتهم مع المنتخب مثل محي الدين خالف".

"كل هذا دون أن ننسى جمال بلماضي الذي أتنبأ له بمستقبل باهر سواء مع منتخب الجزائر أو الأندية".

"ولكن في عالمنا العربي لا يوجد لدينا عدد كبير من المدربين الذين استمروا لفترة طويلة في تحقيق الإنجازات لأسباب ذاتية وموضوعية مثل إعلامنا وجماهيرنا في الوطن العربي، ويصبح البطل مدرب تعيسا ويصبح التعيس مدربا كبيرا".

أفضل لاعب على مستوى الكرة المصرية؟

"على مستوى الكرة المصرية بالنسبة لي هو محمد أبو تريكة لأنني شاهدت مرحلته وأيضا أتذكر محمود الخطيب وأعتقد أنه ثنائي سيظل في التاريخ ويصعب تعويضه في الكرة المصرية".

"محمد صلاح لا يزال يلعب وبإمكانه تحقيق إنجازات كبيرة جدا وعلى الجانب الدولي صلاح هو الأفضل".

"ولكن بالنسبة لي في الكرة المصرية الثنائي أبو تريكة والخطيب لا يمكن تعويضه ولا يمكن خلافته".

"يمكن أن تظهر أجيال أخرى مميزة عنهم مثل محمد صلاح، لكن الثنائي، محمد أبو تريكة الإنسان واللاعب ومحمود الخطيب الإنسان واللاعب كان مبدعا".

ما رأيك في مسألة احتراف اللاعبين المصريين في أوروبا في السنوات الماضية؟

"هناك أسماء كثيرة تستطيع اللعب في أوروبا خاصة الجيل الصاعد لأن مسألة الاحتراف أصبحت أسهل، واليوم نرى محمد صلاح ومحمد النني وتريزيجيه فتحوا الباب أمام اللاعبين المصريين للاحتراف".

"وفي شمال إفريقيا اعتادوا على ذلك في تونس والجزائر والمغرب سواء المنتقلين من الدوريات المحلية أو المولودين في أوروبا".

"والباب مفتوح أمام جميع اللاعبين لأن المهارة موجودة في اللاعب العربي".

من هم أفضل 5 لاعبين عرب في الوقت الحالي؟

"بدون ترتيب لأن هذا الأمر تقديري ومرحلي، والأسماء معروفة للجميع وهم محمد صلاح ورياض محرز وحكيم زياش وأشرف حكيمي وإسماعيل بن ناصر"

من هم أفضل 5 لاعبين في العالم في الوقت الحالي؟

"بالتأكيد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو"

"وأضع معهم ساديو ماني لأنه تألق مع ليفربول لأنه توج بأفضل لاعب في إفريقيا ووصل لنهائي الأمم الإفريقية وفاز أيضا بدوري أبطال أوروبا مع فريقه وشكل ثنائيا قويا مع محمد صلاح".

"وأضف لهم الثنائي كيليان مبابي ونيمار رغم أن الأخير غاب لفترة طويلة هذا الموسم بسبب الإصابة لكنه يبقى من بين الأفضل في العالم"

نصحية لصلاح ومحرز

لو كنت مكان محمد صلاح.. هل ترحل عن ليفربول أم تستمر حتى الاعتزال؟

"لا أغادر ليفربول ولن أكمل معه حتى الاعتزال".

"سيكون من الصعب عليه الاستمرار مع ليفربول حتى الاعتزال وأنا لا أنصحه بذلك".

"لكني أنصحه بالاستمرار مع ليفربول لمدة موسمين على الأقل طالما لا يزال محافظا على مستواه ومكانه في الفريق وهو أحد أفضل فرق العالم في الوقت الحالي".

"ثم بعد ذلك يذهب لاكتشاف الدوري الإسباني وأتمنى أن يفجر طاقاته هناك لأنه لا يزال صغير السن".

"في إنجلترا لن يجد أفضل من ليفربول، وإذا رحل أتمنى له أن ينضم لبرشلونة أو ريال مدريد".

هل تنصح رياض محرز بالرحيل عن سيتي؟

"عكس ما نصحت صلاح سأقوله لمحرز".

"غياب ليروي ساني للإصابة خدم محرز في الموسم الحالي وإذا رحل سيزيد من فرصته للمشاركة بشكل أكبر".

"لكن رياض محرز هو الذي يستطيع تقدير موقفه في فريق هل يرحل أم يبقى".

"أتمنى أن يرحل عن مانشستر سيتي لأننا نريد الاستمتاع بمهاراته وإمكانيته العالية مع أي فريق إنجليزي آخر".

"وهو قادر على اللعب في أي فريق إنجليزي آخر بما فيهم مانشستر يونايتد".

في الفترة الأخيرة ارتبط اسم حسين بن عيادة ظهير أيمن فريق الرياضي القسنطيني الجزائري بالانتقال للأهلي، إلى أي مدى تراه قادرا على تعويض أحمد فتحي إذا انضم للأهلي.

"حسين بن عيادة بالنسبة لي يعد واحدا من أفضل المدافعين ليس فقط في الدوري الجزائري ولكن على مستوى إفريقيا والعالم العربي".

"لكنه لم يكن محظوظا للعب في منتخب الجزائر".

"ويبقى مدافعا فذا وقويا جدا ولديه قوية هجومية ودفاعية ويملك قدرات بدنية كبيرة وحماس في الملعب".

"ويملك كل المقومات لتعويض أحمد فتحي في الأهلي بكل سهولة، ليس بنفس القدر لكنه على الأقل سيسد هذا الفراغ وسيكون إضافة كبيرة للنادي الأهلي أو أي ناد عربي آخر ينضم له".

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