رئيس اللجنة الأولمبية: لا يجوز مد عمل اللجنة الخماسية لسنة واحدة

نفى هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية إمكانية إقامة انتخابات اتحاد الكرة المصري لمدة 4 سنوات عقب نهاية فترة اللجنة الخماسية.

وقال حطب:"جاهزون لاتخاذ أي قرار يخدم مصلحة الدولة".

وواصل عبر حديثه لقناة أون تايم سبورتس "طبقا للقانون المصري يجب إقامة انتخابات لسنة واحدة لاتحاد الكرة المصري بعد نهاية مدة اللجنة الخماسية ومن ثم إقامة انتخابات لمدة 4 سنوات عقب إقامة الدورة الأولمبية العام المقبل عقب تأجيلها".

وأوضح "لا يجوز لمجلس إدارة أي اتحاد التواجد لفترتين أولمبيتين".

اللجنة الخماسية عُينت وكان من المنتظر أن ينتهي عملها في 31 يوليو.

وشدد "إذا أقيمت الانتخابات القادمة لمدة 4 سنوات أي طعن سيبطلها لأن القانون المصري مطابق للميثاق الأولمبي وقوانين فيفا، لذلك لن نتخذ أي قرار إلا وهو مطابق للقانون المصري".

وواصل "القانون يقول أن تقام انتخابات لسنة واحدة حتى موعد الأولمبياد بعد تأجيلها، ولا يجوز مد عمل اللجنة الخماسية سنة واحدة".

وأردف "كل الانتخابات لكل الاتحادات ستكون بعد الأولمبياد العام المقبل قبل انتخابات الأندية لأن مدة الأندية 4 سنين باليوم الواحد عكس الاتحادات مرتبطة بموعد الأولمبياد".

وأضاف "اتحاد الكرة ضمن 29 عضوا في اللجنة الأولمبية المصرية وينطبق عليه القانون المصري مثل كل الاتحادات، وأتصور الاتحاد الدولي سيتفهم إمكانية حدوث أي مشكلة تؤثر على الكرة المصرية في حال وجود أي طعن قضائي".

وأتم عن عودة النشاط الرياضي: "ننتظر قرار الدولة ورئيس الوزارء، خططنا جاهزة من أجل العودة ضمن إجراءات احترازية لنبدأ بالمؤهلين للتدريبات للبطولة الأولمبية المقبلة".

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

شاهد - عودة كرة القدم للحياة

إبراهيم حسن يرد على أسامة نبيه

هل تعرف من هو محمد الزيات الذي أثار غضب مانويل جوزيه

دليلك لفهم التعديلات الجديدة على كرة القدم بعد كورونا

ضربة قوية لـ ريال مدريد