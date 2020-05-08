رئيس اللجنة الأولمبية: لا يجوز مد عمل اللجنة الخماسية لسنة واحدة

الجمعة، 08 مايو 2020 - 23:51

كتب : FilGoal

اجتماع اللجنة الخماسية مع بعض أندية الجمعية العمومية

نفى هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية إمكانية إقامة انتخابات اتحاد الكرة المصري لمدة 4 سنوات عقب نهاية فترة اللجنة الخماسية.

وقال حطب:"جاهزون لاتخاذ أي قرار يخدم مصلحة الدولة".

وواصل عبر حديثه لقناة أون تايم سبورتس "طبقا للقانون المصري يجب إقامة انتخابات لسنة واحدة لاتحاد الكرة المصري بعد نهاية مدة اللجنة الخماسية ومن ثم إقامة انتخابات لمدة 4 سنوات عقب إقامة الدورة الأولمبية العام المقبل عقب تأجيلها".

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وأوضح "لا يجوز لمجلس إدارة أي اتحاد التواجد لفترتين أولمبيتين".

اللجنة الخماسية عُينت وكان من المنتظر أن ينتهي عملها في 31 يوليو.

وشدد "إذا أقيمت الانتخابات القادمة لمدة 4 سنوات أي طعن سيبطلها لأن القانون المصري مطابق للميثاق الأولمبي وقوانين فيفا، لذلك لن نتخذ أي قرار إلا وهو مطابق للقانون المصري".

وواصل "القانون يقول أن تقام انتخابات لسنة واحدة حتى موعد الأولمبياد بعد تأجيلها، ولا يجوز مد عمل اللجنة الخماسية سنة واحدة".

وأردف "كل الانتخابات لكل الاتحادات ستكون بعد الأولمبياد العام المقبل قبل انتخابات الأندية لأن مدة الأندية 4 سنين باليوم الواحد عكس الاتحادات مرتبطة بموعد الأولمبياد".

وأضاف "اتحاد الكرة ضمن 29 عضوا في اللجنة الأولمبية المصرية وينطبق عليه القانون المصري مثل كل الاتحادات، وأتصور الاتحاد الدولي سيتفهم إمكانية حدوث أي مشكلة تؤثر على الكرة المصرية في حال وجود أي طعن قضائي".

وأتم عن عودة النشاط الرياضي: "ننتظر قرار الدولة ورئيس الوزارء، خططنا جاهزة من أجل العودة ضمن إجراءات احترازية لنبدأ بالمؤهلين للتدريبات للبطولة الأولمبية المقبلة".

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