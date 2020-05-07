ناصر منسي: 5 ملايين جنيه عرقلت انضمامي للزمالك

كشف ناصر منسي مهاجم طلائع الجيش المعار من بيراميدز إنه كان قريبا من الانضمام للزمالك في صيف 2018.

ناصر منسي النادي : طلائع الجيش الزمالك

صرح منسي عبر قناة أون تايم سبورتس "الزمالك كان أكثر جدية من الأهلي لضمي".

وكشف مهاجم المنتخب الأولمبي "لقد عرض نادي الزمالك 15 مليون جنيه، بينما تمسك نادي الداخلية بـ20 مليون جنيه خاصة بعد ضجة انتقال صلاح محسن للأهلي مقابل 40 مليون جنيه".

وأضاف "ثم ضمني نادي بيراميدز مقابل 18 مليون جنيه، فلم أكن أعرف بيراميدز كان اسمه الأسيوطي، ووكيلي أبلغني أن النادي سيُباع وكل شيء سيتغير".

ولفت "قبل الانتقال لبيراميدز تلقيت أيضا عرضا من جينت البلجيكي من وكيل آخر، وأخبرت وكيلي أحمد يحيى احتراما للعلاقة بيننا".

ولفت "أرسل هذا الوكيل العرض للمشرف العام على الكرة بنادي الداخلية، الذي نصحني بالاحتراف الأوروبي، إلا أن المفاوضات فشلت بسبب مشكلة الوكلاء".

وأشار ناصر منسي "حظي لم يكن جيدا مع المدربين الأجانب لبيراميدز، بينما منحني كابتن حسام حسن الفرصة عندما تولى مسؤولية الفريق، وإجمالا شاركت في 22 مباراة مع بيراميدز وسجلت هدفا واحدا في المصري".

وأتم منسي تصريحاته "لقد حاول نادي طلائع الجيش استعارتي في يناير 2019 في الساعات الأخيرة للقيد الشتوي، إلا أن المفاوضات لم تتم، وبعد نهاية الموسم تحدث معي كابتن حسام البدري، وأبلغني برغبة نادي طلائع الجيش مجددا في ضمي".

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