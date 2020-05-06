لايف في الجول -وائل جمعة: لو عاد بي الزمن لرفضت تجربة مدير الكرة في ظروفها في وقتها

قال وائل جمعة نجم دفاع الأهلي ومنتخب مصر السابق إن قرار اعتزاله جاء في الوقت المناسب، مشيرا إلى أنه لو عاد به الزمن لرفض تجربة مدير الكرة في ظروفها وفي وقتها. وذلك عبر "لايف في الجول".

وصرح وائل عن أفضل شريك بجانبه قائلا: "كل من لعبت بجانبهم كانوا لاعبين رائعين. عماد النحاس شخصية ممتازة ويساعد زملائه في الملعب مثل هاني سعيد وشادي محمد وإبراهيم سعيد، كل كان له ميزة".

وأضاف حول ظروف اعتزاله "الخسارة من غانا في تصفيات 2014 ومن الجزائر في تصفيات 2010 أمر من بعضهما البعض، الخسارة من غانا لن تتكرر في 100 مباراة، ولكن الخسارة من الجزائر مرارتها أصعب لأننا سيطرنا على المباراة الفاصلة".

وواصل "محمد يوسف صُدم بقرار اعتزالي بعد مباراة الصفاقسي في السوبر الإفريقي، كان يجب أن أتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب".

وتطرق للحديث عن منصب مدير الكرة في الأهلي: "لم أكن أرغب في دخول مجال الإدارة، لكن عندما يطلب مني الأهلي أمرا لا يمكنني الرفض. عندما اعتزلت في نهاية 2013 طلب مني محمود طاهر رئيس النادي آنذاك تولي منصب مدير الكرة".

وأكمل "الفترة التي عملت بها كمدير كرة كانت مرحلة انتقالية بعد مجلس إدارة مستقر، هذا تسبب في فترة فراغ بسبب احتياج محمود طاهر لوقت للتعرف على كل الأمور. في فترته الأولى لم يكن مسيطرا بنسبة 100%، خسرنا الدوري بضغوط كثيرة داخل الملعب وخارج الملعب".

وأردف "الحوار الصحفي (الذي تسبب في رحيلي عن الأهلي)؟ كان هناك مشكلة بين اللاعبين وفتحي مبروك آنذاك والأمر تطور سريعا، ومبروك استبعد اللاعبين أصحاب المشكلة وطلب مني كمدير كرة اتخاذ قرار، اتصلت بمحمود طاهر وأبلغته بالأمر وحدثت أمور فرعية لا أريد الخوض فيها".

واستطرد "لو عاد بي الزمن كنت سأرفض تجربة مدير الكرة في الأهلي في ظروفها في وقتها. دخلت تلك التجربة بقلب طيب وذلك المنصب لا يحتمل ذلك الأمر، وكان يجب التعامل بالعقل فقط".

وأتم عن اتجاهه للتدريب "حصلت على الرخصة B الإفريقية، ثم حصلت على معادلتها الآسيوية، وبعدها حصلت على الرخصة A ولا ينقصني إلا رخصة Pro".

وائل جمعة تولى منصب مدير الكرة في الأهلي لفترة قصيرة بعد اعتزاله قبل أن يقال من منصبه في أغسطس 2015.

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