بيلد: الحكومة الألمانية تمنح الضوء الأخضر لاستئناف الدوري

الأربعاء، 06 مايو 2020 - 15:32

كتب : FilGoal

الدوري الألماني‎

منحت الحكومة الألمانية الضوء الأخضر لاتحاد الكرة لعودة النشاط الكروي في الدولة بداية من النصف الثاني من شهر مايو. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية.

وأشار التقرير إلى أن الكرة الآن في ملعب رابطة الدوري الألماني والاتحاد من أجل تقرير موعد العودة ما بين 15 مايو أو 22 من نفس الشهر.

وعقدت أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية اجتماعا بالفيديو مع مسؤولي الولايات ال16 هناك، لتقرر بعد ذلك منح الضوء الأخضر لاستئناف النشاط وفقا للبروتوكول الصحي والاحترازي المحدد.

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وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبون سيضطرون للدخول في حجر صحي لمدة أسبوع قبل استئناف النشاط.

وأبدت الحكومة الألمانية رضاها حول متابعة لعب كرة القدم وفقا لشروط صارمة بعد تسهيل الإغلاق.

وستعود المتاجر للعمل في ألمانيا خلال الأسبوع المقبل، والمدارس في وقت لاحق خلال الشهر الجاري، كما أن المتاحف والكنائس وغيرها من المؤسسات والمصانع قد عادت للعمل مرة أخرى.

وتعد ألمانيا واحدة من أنجح دول قارة أوروبا فيما يخص السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتخفيض معدل الحالات الجديدة لأقل من 1000 حالة يوميا لخامس يوم على التوالي.

رابطة الكرة الألمانية للمحترفين أعلنت خضوع 1724 لاعبا في 36 ناديا بالدرجات المختلفة الأولى والثانية لاختبارات فيروس كورونا، وكذلك الإعلان عن إصابة 10 لاعبين بالفيروس. وذلك في وقت سبق اجتماع الحكومة.

ومن المتوقع أن يدخل اللاعبون في معسكرات تدريبية منفصلة على شكل حجر صحي مع عزل طاقم النادي بالكامل في ملاعب تدريبات النادي بعيدا عن أسرهم وأصدقائهم لتقليل مخاطر نقل العدوى لمدة أسبوع أو أكثر.

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في ألمانيا الدوري الألماني
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