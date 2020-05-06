أبوريدة: البطولات الدولية تحسم استكمال الدوري.. ولا مشكلة في تطبيق بند الـ8 سنوات باتحاد الكرة

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الأربعاء، 06 مايو 2020 - 01:14

كتب : FilGoal

هاني أبو ريدة

حدد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق عوامل تحسم إمكانية استئناف الموسم الكروي الحالي من عدمه في ظل تفشي فيروس كورونا.

وصرح أبو ريدة عبر قناة ten "لا يمكن الحديث حاليا سوى عن سلامة المواطنين والرياضيين، بالتأكيد نفكر أولا أن يكون الناس بخير، وننتظر الموقف بشأن أزمة كورونا".

وأضاف "بالتأكيد الموسم الجديد يواجه صعوبات عديدة بالنسبة لارتباطات المنتخبات وفقا لقرارات الاتحادين الدولي والإفريقي بشأن إقامة المسابقات من عدمه، وهو ما سيتضح خلال أيام".

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وبشأن إمكانية استئناف الموسم الجاري، قال "لابد من عمل جماعي، فالدولة لا غنى عنها وأساس في أي منظومة سواء رياضية أو غيرها، لابد من تشاور، وليس قرارا عنتريا".

وشدد "يجب مراعاة مصلحة الأندية والكرة المصرية، ولكن لابد من انتظار الموقف الدولي أولا ثم الارتباطات القارية للأندية والمنتخبات وهل ستقام كأس الأمم المقبلة أم لا ونفس الحال بالنسبة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، لابد من التعامل بعناية شديدة وألا نتسرع في القرار".

في سياق آخر، واصل هاني أبو ريدة "الترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي له اعتبارات عديدة على المستويين الإفريقي والدولي وكذلك الدولة المصرية، ولكن الأمر سابق لأوانه، نحترم الرئيس الحالي، ويتبقى عام على الانتخابات المقبلة، سيتحدد أمر المرشحين لرئاسة الاتحاد الإفريقي في نوفمبر أو ديسمبر المقبل".

وأتم تصريحاته "لا أرى مشكلة في تطبيق بند الثماني سنوات بانتخابات اتحاد الكرة، تم تطبيقه علي وعلى غيري، والأمر بشكل عام في يد الجمعية العمومية".

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