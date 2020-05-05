بوجلبان: لم أحاول نقل النقاز إلى الأهلي.. وأتوقع قمة مصرية في نهائي أبطال إفريقيا

الثلاثاء، 05 مايو 2020 - 00:17

كتب : FilGoal

أنيس بوجلبان - علي معلول

قال أنيس بوجلبان لاعب الأهلي السابق إنه لم يتوسط لنقل حمدي النقاز من صفوف الزمالك إلى الغريم التقليدي له.

وقال بوجلبان عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الثلاثاء: "ما أثير حول قيامي بنقل النقاز للأهلي ليس صحيحا والأهلي لم يفكر في النقاز".

وعن علي معلول وفرجاني ساسي قال: "معلول يتألق في الأهلي ونشعر بالفخر في تونس لما يقدمه مع الفريق".

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وأكمل "أما ساسي فأعتقد إنه سعيد في الزمالك ولا يفضل الرحيل لأنه يشعر بالراحة وسبب من أسباب تألقه في الملعب وجود طارق حامد بجواره".

أما عن توقعاته لنهائي دوري أبطال إفريقيا في ظل ملاقاة الأهلي للوداد والزمالك للرجاء قال: "أتوقع قمة مصرية في النهائي".

وأضاف "الأهلي بنسبة 99% في النهائي وأتمنى ذلك بكل تأكيد".

وأشاد بوجلبان بريني فايلر مدرب الأهلي وقال: "بعض لقاء ماميلودي صن داونز أصبح يمسك بزمام الأمور ويعرف كيف تدار المباريات في إفريقيا بعد فترة من الاهتزاز رغم السيطرة المحلية".

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