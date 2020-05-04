حالات تحكيمية نادرة - ماذا يحدث للإنذار الثاني بعد المبالغة في الاحتفال بهدف مغلي من الـVAR

الإثنين، 04 مايو 2020 - 15:16

كتب : آلاء عُمر

سلسلة حالات تحكيمية نادرة

ماذا يحدث إن سجل لاعب هدفا ثم خلع قميصه للاحتفال؟ بالطبع سيحصل على إنذار. لكن ماذا لو كان الإنذار الثاني؟ سيطرد.

لكن ماذا لو لغى حكم الفيديو الهدف بداعي التسلل؟ ماذا سيحدث للإنذار الثاني والطرد؟

جمال الغندور الحكم الدولي السابق، وذمن سلسلة (حالات تحكيمية نادرة)، يكشف القرار الصحيح لـFilGoal.com في هذه الحالة.

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