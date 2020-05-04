محمود وادي يرد على تقارير اقترابه من الزمالك

الإثنين، 04 مايو 2020 - 01:20

كتب : FilGoal

محمود وادي مهاجم المصري

نفى محمود وادي لاعب المصري اقتراب انتقاله من الزمالك، مشيرا إلى أنه لم يسمع شيئا عن مفاوضات الأخير للحصول على خدماته مثلما قالت تقارير.

محمود وادي

النادي : المصري

الزمالك

وقال وادي في حواره مع قناة أون تايم سبورتس:"الزمالك؟ لا أعرف شيئا".

وواصل المهاجم الفلسطيني المصري "النادي المصري لم يتحدث معي في شيء. وكيل أعمالي قال لي إن التوجه هو الرحيل إلى الخليج".

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وأتم "أي لاعب يتمنى الزمالك أو الأهلي، لو أرادني الناديان سأنظر في العرضين".

وبسؤاله عن أفضل لاعب في مصر حاليا رد وادي "عبد الله السعيد"، وأفضل مهاجم "هو مصطفى محمد".

ومن جانبه، قال محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري إن الزمالك وبيراميدز تحدثا هاتفيا مع الفريق حول إمكانية التعاقد مع وادي.

وانضم وادي إلى المصري في صيف 2018.

وشارك في 39 مباراة بالدوري مع الفريق وسجل 9 أهداف وأرسل 7 تمريرات حاسمة.

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