شتيجن واثق من التجديد مع برشلونة

الأحد، 03 مايو 2020 - 14:00

كتب : FilGoal

مارك أندري تير شتيجن - برشلونة

ألمح مارك تير شتيجن حارس مرمى برشلونة إلى أنه لا يزال واثقا بشأن الموافقة على تجديد تعاقده مع الفريق.

وكان ارتبط اسم اللاعب منذ بداية عام 2020 عن دخوله في مفاوضات للنادي لتمديد تعاقده لمدة 3 سنوات.

وقال شتيجن عبر بث مباشر على موقع إنستجرام: "أجرينا محادثات أولى بالفعل لتمديد التعاقد لكن أوقفناها بسبب الوضع الحالي".

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وشدد "هناك أشياء أكثر أهمية في الوقت الحالي، لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا".

وكشف شتيجن "أنا سعيد للغاية هنا في برشلونة وموقفي جيد، فماذا يمكنني أن أطلب المزيد؟".

وعن التجديد أوضح شتيجن "أنا مرتاح بشأن ذلك الأمر، وسنستأنف المحادثات قريبا".

وأتم شتيجن تصريحاته "الآن نركز على أمور أهم وبعد انتهائها سنرى".

وارتبط اسم شتيجن الفترة الأخيرة بالانتقال إلى صفوف بايرن ميونيخ ليحل محل مانويل نوير.

وينتهي تعاقد شتيجن مع برشلونة في صيف 2022 لذلك لا يتعرض النادي لضغوط كبيرة بشأن التجديد.

وأشارت تقارير إسبانية إلى أن برشلونة قد يطلب رقما قياسيا لحارس مرمى في التاريخ لرحيله بمبلغ يقترب من 90 مليون يورو.

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