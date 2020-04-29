كوميك بوك في الجول – الحارس الإيطالي موسكاتيللي الذي حارب مع المصريين

الأربعاء، 29 أبريل 2020 - 20:32

كتب : أحمد العريان

إيتوري موسكاتيللي

إيطالي الجنسية ولكن أغلب حياته قضاها في مصر وبالتحديد في بورسعيد ومن هناك قاوم مع أصدقائه وعائلاتهم ضد الاحتلال الغاشم.

المقاومة كانت سببا رئيسيا في فضح كل من شارك ضد مصر في العدوان الثلاثي عام 1956 بعد تأميم قناة السويس.

لذا حان وقت التعرف أكثر على الحارس الإيطالي والذي حارب مع المصريين إيتوري موسكاتيللي.

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المصري موسكاتيللي كوميك بوك في الجول
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