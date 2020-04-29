كوميك بوك في الجول – الحارس الإيطالي موسكاتيللي الذي حارب مع المصريين

إيطالي الجنسية ولكن أغلب حياته قضاها في مصر وبالتحديد في بورسعيد ومن هناك قاوم مع أصدقائه وعائلاتهم ضد الاحتلال الغاشم.

المقاومة كانت سببا رئيسيا في فضح كل من شارك ضد مصر في العدوان الثلاثي عام 1956 بعد تأميم قناة السويس.

لذا حان وقت التعرف أكثر على الحارس الإيطالي والذي حارب مع المصريين إيتوري موسكاتيللي.

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا

حالات تحكيمية نادرة – ماذا لو نزل أحد المشجعين ومنع هدفا ضد فريقه؟

مغامرة رائعة في صيف 1992

هولمان: الإرهاب سبب رحيلي عن الأهلي

كاف ينفي تحديد موعد استئناف البطولات الإفريقية

مباراة لا نمل منها - ليفربول وألافيش 2001

بركات: كل لاعبي كوت ديفوار ضربوني بعد ركلة جزاء 2006