حكام في المواجهة – الحنفي: أيمن حفني "يُمثل" كثيرا.. وخدعت إبراهيم نور الدين للهروب من الجمهور

"الطرف الأضعف" هكذا يوصف الحكام دائما بأنهم من يتم تعليق أي سقوط بسبب قراراتهم.

فماذا يحدث بعد أي قرار مثير للجدل؟ هل يتخطى الأمر الملعب أم يمتد للشارع؟ كيف يتعامل الحكم مع الاستفزازات الجماهيرية؟

الحكام يجيبون لـFilGoal.com في سلسلة حكام في المواجهة.

والحلقة الثانية مع الحكم محمد حنفي.

قرار اتخذته وشعرت بالندم عليه لشعورك بالخطأ؟

لم تحدث في الكثير من مبارياتي لكنني أتذكر لقاء جمع بين الإسماعيلي والداخلية في 2015 في الإسماعيلية وأرسل شيكابالا عرضية ارتطمت بيد لاعب الداخلية ولكنني رأيتها في صدره.

لم أحتسب ركلة جزاء للإسماعيلي وبعدما شاهدت الإعادة تأكدت إنها ركلة جزاء صحيحة.

أكثر قرار جدلي اتخذته وكان صائبا؟

في مباراة منذ فترة قريبة بين الأهلي وأسوان احتسبت ركلة جزاء للأهلي كان هناك جدل كبير حولها ولكن قراري كان صحيحا.

أصعب مباراة خضتها في مسيرتك؟

بالطبع القمة بين الأهلي والزمالك نظرا لحساسية اللقاء.

قبل اللقاء جمعت الفريقين والتقطا الصور سويا ولكن عندما بدأت المباراة "اللي في القلب في القلب" وكان هناك بعض المناوشات.

من اللاعب الذي كان دائم الاعتراض على قراراتك؟

وائل جمعة في الأهلي سابقا وطارق حامد في الزمالك حاليا.

مباراة تمنيت أن تديرها تحكيميا؟

التواجد في كأس العالم بشكل عام.

مباراة فكرت في الاعتذار عنها بعدما تم إبلاغك بإداراتها؟

حدثت مرة واحدة من قبل كان فريق الداخلية يرى إنني حكم عادل ولكنهم لم يحققوا الفوز معي أبدا لذا في أحد المرات حاولت الاعتذار عن إدارة لقاء لهم ولجنة الحكام رفضت طلبي.

من أكثر لاعب كان يمثل في الملعب؟

هناك لاعب يمكن أن يخدع الحكم لدرجة إنك تحتسب الخطأ لصالحه وأنت تشك في قرارة نفسك بصحة الأمر لأنني عندما أراه عبر التلفاز كنت أقتنع بصحة حصوله على خطأ أو ركلة جزاء.

لكن في النهاية فهو أيمن حفني.

موقف جمعك بالجمهور بعد قرار جدلي؟

كنا في الجزائر لتحكيم مباراة بين شبيبة القبائل وبطل كوت ديفوار لا أتذكر اسمه الآن وكان معي إبراهيم نور الدين ولم أحتسب قرارا لصالح أصحاب الأرض وانتهت المباراة بشكل جيد.

بعد اللقاء في أحد الأسواق تجمع الجمهور حولي لارتدائنا طاقم الاتحاد الإفريقي الخاص بالحكام وبعضهم يقول لي حرام عليك يا حنفي أنت حكم أنت؟

قمت بالإشارة على إبراهيم نور الدين وقلت للجمهور هذا هو الحكم الحنفي وكلهم ذهبوا له وأنا ابتعدت.

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