لايف في الجول - محمد إبراهيم يختار أفضل من عمل عمهم.. وهل يعود للزمالك؟

الأربعاء، 29 أبريل 2020 - 17:31

كتب : أمير عبد الحليم

محمد إبراهيم - الزمالك - الجونة

قال محمد إبراهيم لاعب وسط مصر للمقاصة إن سوء التوفيق فقط كان سبب سوء نتائج الدور الأول مع أحمد حسام "ميدو" كما أشار إلى إن أن عودته للزمالك في ظل وجود المجلس الحالي ستتطلب التفكير أولا. وذلك عبر "لايف في الجول".

محمد إبراهيم

النادي : مصر للمقاصة

الزمالك

وصرح إبراهيم قائلا: "سوء التوفيق فقط سبب نتائج المقاصة السلبية في الدور الأول مع ميدو".

وواصل "أحب اللعب تحت ضغط الجمهور لكنني كنت بحاجة لفترة هدوء بعيدا عن الضغوط ولذلك اخترت مصر للمقاصة".

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وعن أكثر المدربين الذين أثروا فيه مع الزمالك قال: "جورفان فييرا وجوزفالدو فيريرا وكريستيان جروس وأليكس ماكليش من الأجانب هم أكثر المدربين الذين شعرت معهم بالراحة ومن المصريين محمد حلمي".

وتطرق للحديث عن الإصابة قائلا: "الإصابة أثرت كثيرا على مستواي مع الزمالك لأنها ضربتني في وقت كنت أقدم فيه أفضل مستوياتي".

وواصل "بعد الإصابة تحدث الطبيب مع المقربين مني بأنني قد لا ألعب كرة القدم مجددا، وسيكون سعيدا إن عدت للسير بشكل طبيعي".

محمد إبراهيم تعرض للإصابة بكسر مضاعف في يوليو 2016 حتى أكتوبر من نفس العام، قبل أن يعود للملاعب مجددا.

وتابع ردا عن إمكانية عودته للزمالك "إن عرض الزمالك عودتي في ظل المجلس الحالي سأفكر كثيرا أولا".

وأتم “لن يكون الأمر صعبا بسبب الزمالك فقط، لكن لابد أن أكفر أولا".

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