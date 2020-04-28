معلول: مستعد للعب مجانا في الصفاقسي مجانا بعد نهاية مسيرتي مع الأهلي

كشف علي معلول نجم الأهلي ومنتخب تونس الحالي عن رغبته بالعودة مرة أخرى لناديه السابق الصفاقسي بعد نهاية مسيرته مع القلعة الحمراء.

وقال معلول في بث مباشر عبر إذاعة ديوان التونسية: "بعد نهاية مسيرتي مع الأهلي مستعد للعودة مرة أخرى لنادي الصفاقسي واللعب له مجانا".

وأضاف "الصفاقسي هو بيتي ولا أستطيع التأخر عليه".

وأتم معلول "وحتى إذا لم ألعب مرة أخرى في الصفاقسي مستعد للعمل في النادي التونسي بعد اعتزالي كرة القدم إذا أراد ذلك".

وكان معلول انضم لصفوف الأهلي من الصفاقسي التونسي في عام 2016.

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