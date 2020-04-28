رئيس اتحاد الطائرة يخضع للاستماع أمام الأولمبية بسبب تسريح العاملين

الثلاثاء، 28 أبريل 2020 - 11:17

كتب : عاطف شادي

الأهلي - الزمالك - نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة

يخضع سامح حمدي رئيس اللجنة المعينة لإدارة اتحاد الكرة الطائرة لجلسة استماع أمام المستشار القانوني للجنة الأولمبية المصرية ظهر اليوم الثلاثاء لمناقشة القرارات التي اتخذتها اللجنة بإقالة 18 موظفا وعضو لجان بالاتحاد.

اعترض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية على قرار اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة الطائرة بإقالة 18 موظف أوعضو لجان بالاتحاد في ظل الظروف الحالية وتوقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

وشدد مجلس اللجنة الأولمبية أن تعليمات رئيس الجمهورية بالحفاظ على العاملين ومرتباتهم في كل المواقع.

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ورفض مجلس الأولمبية القرار وطلب خضوع رئيس اللجنة المؤقتة لجلسة الاستماع لأن قرارات الدولة واضحة بعدم رحيل عاملين أو منع مرتباتهم وضرورة صرف الرواتب خلال الفترة الحالية لمواجهة الظروف الاقتصادية.

خاصة أن الأمور المالية التي تخص الاتحادات من اختصاص وزارة الشباب والرياضة وكان يجب على اتحاد الكرة الطائرة مخاطبة الوزارة بشأن قرارات رحيل الموظفين قبل صدورها حتى لا تخالف تعليمات الدولة التي تراقبها وزارة الشباب والرياضة.

وكان الاتحاد المصري للكرة الطائرة قد برر قراره الأسبوع الماضي بأن المتداول في وسائل الإعلام عن تسريح موظفين هو أخبار مغلوطة.

وأوضح مجلس إدارة اتحاد الطائرة أن تلك اللجنة تشمل أعضاء ليسوا موظفون بالاتحاد بل هو عمل إضافي بجانب عملهم الأصلي.

وكشف الاتحاد أن العمل الإضافي متوقف حاليا بسبب الظروف الراهنة لذلك سيتم إعادة تشكيل اللجان فور إعادة النشاط.

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