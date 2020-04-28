فيديو في الجول – جمال الغندور يجيب هل يُحتسب تسلل لو تواجد المدافع خارج خط المرمى

الثلاثاء، 28 أبريل 2020 - 00:23

كتب : FilGoal

جمال الغندور

ماذا يحدث لو خرج المدافع إلى خارج خط الملعب؟ وسجل الفريق الآخر هدفا؟ هل تلك الحالة تُعتبر تسلل؟

جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق يجيب لـFilGoal.com في سلسلة فيديوهات يوضح بها بعض المواد الجدلية.

وقال الغندور: "لو المدافع اندفع في الهجمة وخرج إلى خارج الملعب واكتملت الهجمة سنعتبر المدافع موجود على خط المرمى".

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وأضاف "هنا لا يعتبر الأمر حالة تسلل وسنحتسب المدافع غطى على حالة التسلل".

وأتم "لذا الهدف سيصبح صحيحا في تلك الحالة".

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