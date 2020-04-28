حالات تحكيمية نادرة - جمال الغندور يجيب: هل يٌغطي المدافع المصاب خارج الملعب التسلل؟

الثلاثاء، 28 أبريل 2020 - 00:23

كتب : FilGoal

سلسلة حالات تحكيمية نادرة

ماذا يحدث لو خرج المدافع إلى خارج خط الملعب؟ وسجل الفريق الآخر هدفا؟ هل تلك الحالة تُعتبر تسلل؟

جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق يجيب لـFilGoal.com في سلسلة فيديوهات يوضح بها بعض المواد الجدلية.

وقال الغندور: "لو المدافع اندفع في الهجمة وخرج إلى خارج الملعب واكتملت الهجمة سنعتبر المدافع موجود على خط المرمى".

أخبار متعلقة
مصطفى حجي: لاعبو المغرب في الدوري المصري لديهم فرصة للمنتخب.. بنشرقي يلعب لفريق كبير خيمة في الجول – شريف أشرف: هذا الفارق بين قرارات الحكام بين الأهلي والزمالك وبين أندية الدوري فيفا 20 - كيف تلعب بـ برشلونة في 7 نقاط.. وفكرة مجنونة لحل أزمة الدفاع

وأضاف "هنا لا يعتبر الأمر حالة تسلل وسنحتسب المدافع غطى على حالة التسلل".

وأتم "لذا الهدف سيصبح صحيحا في تلك الحالة".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا

تقرير: رونالدو يعود لإيطاليا بعد قرار رئيس الوزراء

أحمد بلال: زمالك 6-1 أسهل فريق واجهته

اختبار في البيت - أي هؤلاء توج بدوري أبطال أوروبا؟

مدرب غانا السابق: ولماذا أحتاج السحر لأفوز على مصر؟

اختفوا في ظروف غامضة - رمضان رجب.. هداف تركيا الذي ترك الزمالك بسبب حسام حسن

أجانب منسيون – حوار في الجول.. توني أوليفيرا: تمنيت تدريب الأهلي بعد ضم أبو تريكة

جمال الغندور
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباراة "أزمة النازية" انتهت بعد 178 يوما.. وصاروخية أدفينكولا تقدم ركلة البداية لعودة الكرة الإسبانية 31 دقيقة | أوروبا
وفاة الصحفي محمد صيام رئيس تحرير برنامج "يا مساء الأنوار" 58 دقيقة | الدوري المصري
كومان: تعاقد بايرن مع ساني لا يمثل لي أي أزمة 59 دقيقة | أوروبا
هارجريفز يكشف ما حدث ليلة نهائي دوري أبطال أوروبا 2008 ساعة |
عبد الحفيظ يوضح لـ في الجول سبب سفر فايلر والوضع في حالة عودة النشاط ساعة | الدوري المصري
عبد الحفيظ لـ في الجول: متضامنون مع الغندور ونتمنى الشفاء العاجل لابنته ساعة | الدوري المصري
ساري: المنافسة على ثلاث بطولات ميزة لـ يوفنتوس 2 ساعة | أوروبا
خالد الغندور يعلن إصابة ابنته بفيروس كورونا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حسام عاشور: قررت التراجع عن اعتزال كرة القدم.. امتلك عرضين وشكرا لـ تركي آل الشيخ 2 المستشار القانوني للأهلي يستقيل عن مهمته "ليتمكن من الرد على المتجاوز" 3 مستشار الأهلي السابق: أكشف العديد من الأمور خلال ساعات.. وهذه كواليس الاستقالة 4 مرتضى يعقب على "ضم عاشور" ويصرح: سأبيع سيف فاروق جعفر بعد سنتين بـ 100 مليون
قد ينال إعجابك