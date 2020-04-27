لايف في الجول - ضياء السيد: الأهلي سيكون فائزا لو ضم محمد إبراهيم وباع صالح لـ الزمالك

يرى ضياء السيد نجم الأهلي والمدرب العام لمنتخب مصر السابق أن النادي الأحمر يجب أن يفكر في محمد إبراهيم صانع ألعاب مصر للمقاصة.

محمد إبراهيم النادي : زد الأهلي

واستضاف FilGoal.com ضياء السيد في بث مباشر عبر موقع إنستجرام.

وقال ضياء السيد مع FilGoal.com: "يجب أن يفكر الأهلي في ضم محمد إبراهيم من المقاصة".

وأضاف "الزمالك ترك محمد إبراهيم ولم يصبح لاعبا في الفريق الأبيض والآن يلعب مع ناد آخر، وإذا تلقى عرضا من الأهلي يجب أن يوافق عليه".

وواصل "إذا انضم محمد إبراهيم للأهلي سيمثل إضافة كبيرة".

وبسؤاله لماذا يفكر الأهلي في ضم إبراهيم ولا يفكر في الاعتماد على صالح جمعة رد قائلا: "صالح لا يريد العودة والأهلي حاول تجهيزه أكثر من مرة لكنه يعود لعدم الالتزام مع الفريق".

وأكمل "صالح انضم لمنتخب الشباب معي وهو أصغر سنا من باقي المجموعة بعامين، لكنه لا يريد مساعدة نفسه وفشلت كل محاولات الأهلي معه ويجب عرضه للبيع فورا ولو تقدم الزمالك بعرض لا توجد مشكلة في الموافقة عليه".

وأتم تصريحاته "لو تعاقد الزمالك مع صالح جمعة وتعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم، الأهلي سيكون هو الفائز الأكبر".

ورحل محمد إبراهيم عن الزمالك بداية الموسم الحالي لينضم لصفوف مصر للمقاصة.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

ضياء السيد: لعبنا أمام غانا بواقعية في مباراة الـ6-1

اختفوا في ظروف غامضة - رمضان رجب.. هداف تركيا الذي ترك الزمالك بسبب حسام حسن

أجانب منسيون – حوار في الجول.. توني أوليفيرا: تمنيت تدريب الأهلي بعد ضم أبو تريكة

فريقي المفضل – ثنائية دجيكو وجرافيتي تفوز بالدوري الألماني

صفقات سقطت سهوا – فوبير إلى ريال مدريد.. "لم أكن الخيار الأول بل فالنسيا"