لايف في الجول - ضياء السيد: الأهلي سيكون فائزا لو ضم محمد إبراهيم وباع صالح لـ الزمالك

الاثنين، 27 أبريل 2020 - 17:02

كتب : أمير عبد الحليم

محمد إبراهيم ظهر بالقميص رقم 10 خلال إحماء الزمالك قبل لقاء المقاصة ليرد على أنباء وجود خلاف مع شيكابالا

محمد إبراهيم ظهر بالقميص رقم 10 خلال إحماء الزمالك قبل لقاء المقاصة ليرد على أنباء وجود خلاف مع شيكابالا

يرى ضياء السيد نجم الأهلي والمدرب العام لمنتخب مصر السابق أن النادي الأحمر يجب أن يفكر في محمد إبراهيم صانع ألعاب مصر للمقاصة.

واستضاف FilGoal.com ضياء السيد في بث مباشر عبر موقع إنستجرام.

وقال ضياء السيد مع FilGoal.com: "يجب أن يفكر الأهلي في ضم محمد إبراهيم من المقاصة".

أخبار متعلقة:
لايف في الجول - ضياء السيد: لعبنا أمام غانا بواقعية في مباراة الـ6-1 لايف في الجول - ضياء السيد: الأهلي سيخسر ماديا إذا جدد إعارة رمضان صبحي صن داونز: الأهلي لم يعرض مبادلة جيرالدو لضم سيرينو فريقي المفضل – ثنائية دجيكو وجرافيتي تفوز بالدوري الألماني

وأضاف "الزمالك ترك محمد إبراهيم ولم يصبح لاعبا في الفريق الأبيض والآن يلعب مع ناد آخر، وإذا تلقى عرضا من الأهلي يجب أن يوافق عليه".

وواصل "إذا انضم محمد إبراهيم للأهلي سيمثل إضافة كبيرة".

وبسؤاله لماذا يفكر الأهلي في ضم إبراهيم ولا يفكر في الاعتماد على صالح جمعة رد قائلا: "صالح لا يريد العودة والأهلي حاول تجهيزه أكثر من مرة لكنه يعود لعدم الالتزام مع الفريق".

وأكمل "صالح انضم لمنتخب الشباب معي وهو أصغر سنا من باقي المجموعة بعامين، لكنه لا يريد مساعدة نفسه وفشلت كل محاولات الأهلي معه ويجب عرضه للبيع فورا ولو تقدم الزمالك بعرض لا توجد مشكلة في الموافقة عليه".

وأتم تصريحاته "لو تعاقد الزمالك مع صالح جمعة وتعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم، الأهلي سيكون هو الفائز الأكبر".

ورحل محمد إبراهيم عن الزمالك بداية الموسم الحالي لينضم لصفوف مصر للمقاصة.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

ضياء السيد: لعبنا أمام غانا بواقعية في مباراة الـ6-1

اختفوا في ظروف غامضة - رمضان رجب.. هداف تركيا الذي ترك الزمالك بسبب حسام حسن

أجانب منسيون – حوار في الجول.. توني أوليفيرا: تمنيت تدريب الأهلي بعد ضم أبو تريكة

فريقي المفضل – ثنائية دجيكو وجرافيتي تفوز بالدوري الألماني

صفقات سقطت سهوا – فوبير إلى ريال مدريد.. "لم أكن الخيار الأول بل فالنسيا"

محمد إبراهيم ضياء السيد صالح جمعة الأهلي الزمالك
نرشح لكم
شبيطة: نستهدف إشراك الشباب في كأس عاصمة مصر.. وهذه أكثر مباراة حزنت عليها هذا الموسم الكوكي: خضت فترة مميزة مع المصري.. والعامل النفسي له أثره على اللاعبين مؤتمر عموتة: كان يجب أن نفوز بأكثر من هدف على المقاولون.. وهذا موقف إمام عاشر الهدافين الأجانب مع الأحمر.. بنشرقي يسجل مع الأهلي في بطولة جديدة سامي قمصان: أغلقنا مفاتيح لعب الأهلي طوال المباراة.. وعبد الناصر يخضع لجراحة كأس مصر – موعد مباراة الأهلي ضد السكة الحديد والقناة الناقلة منافس الأهلي - تقرير مغربي: الجيناني مدربا مؤقتا لـ الرجاء عقب إقالة خيميز في الـ+90.. رأسية بنشرقي تقود الأهلي لفوز قاتل على المقاولون في كأس العاصمة
أخر الأخبار
شبيطة: نستهدف إشراك الشباب في كأس عاصمة مصر.. وهذه أكثر مباراة حزنت عليها هذا الموسم 2 ساعة | الدوري المصري
الكوكي: خضت فترة مميزة مع المصري.. والعامل النفسي له أثره على اللاعبين 3 ساعة | الدوري المصري
إيفرتون يستعيد الانتصارات وباري يقوده للفوز على نيوكاسل 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
أولمبياد الشباب - الرملي يحصد برونزية لـ مصر في منافسات الجودو 4 ساعة | رياضات أخرى
جوردون: سأوقع على أي شيء يريده أجيري.. ومباراة المكسيك الأفضل في حياتي 4 ساعة | الكرة الأوروبية
إيمري: برشلونة هو المرشح للتتويج بدوري الأبطال.. ونعرف كيفية التعامل معهم 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
سبورت: حمزة عبد الكريم سلاح برشلونة السري في دوري أبطال أوروبا للشباب 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر عموتة: كان يجب أن نفوز بأكثر من هدف على المقاولون.. وهذا موقف إمام 5 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري أبطال إفريقيا - الزمالك في مجموعة نارية مع مولودية الجزائر والإفريقي 2 قرعة الكونفدرالية – الأهلي في المجموعة الأولى مع الرجاء المغربي 3 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب استبعاد إمام وزيزو والشناوي من لقاء المقاولون 4 وائل جمعة يكشف لـ في الجول أسباب استبعاد رباعي الفريق