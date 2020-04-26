حوار – فضل يتحدث عن غضبه بسبب بيان الأهلي "الخاطئ" والموقف في حالة استئناف أو إلغاء الدوري

تحدث محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عن كواليس الخلافات بين الأهلي والزمالك عقب مباراة كأس السوبر المصري، وموقف الدوري العام في حال استكمال الموسم أو الإلغاء.

وأجرى فضل، حوارا مطولا مع قناة أون تايم سبورتس، تحدث فيها عن كواليس خلافات اتحاد الكرة مع الأهلي والزمالك، وعن خطة التعامل مع الدوري في حالة إلغاء أو استكمال المسابقة، ومساندته لحسام غالي في حالة الترشح لرئاسة الأهلي.

وكل ما يلي على لسان محمد فضل لـ أون تايم سبورتس.

"أقر وأعترف أن الشعبية التي حصلت عليها في تنظيم أمم إفريقيا قلت إلى حد ما بسبب عملي في اتحاد الكرة. وهذه طبيعة العمل العام، لا أغضب منها".

"لكنني لست نادما على التجربة لأن كل تجربة تضيف لي وتعلمني إيجابيات وسلبيات".

الغضب من بيان الأهلي

"أصبح لكل ناد الآن آليات إعلامية تسانده وقناة تدافع عنه. البعض أصدر بيانات كانت خاطئة. الأهلي أصدر بيانا ضدنا بعد تأجيل مباراة القمة وكان خاطئا لأن أقسم بالله التأجيل كان بالفعل لأسباب أمنية".

"أيضا بيان السوبر المصري كان خاطئا. لا أستطيع الغضب من النادي الأهلي لكنني غضبت من البيان الخاطئ".

"قد تكون بعض المعلومات الخاطئة وصلت إلى الأهلي لكن المؤكد أن بيانات النادي عن تأجيل مباراة الجونة وبعد مباراة السوبر لم تكن صحيحة. لم أغضب من النادي لكنني غضبت من البيان لأنه ليس صحيحا".

"ربما استعجلوا بعض الشيء لأننا عرضنا أن يأتي أي فريق يريد الاطلاع على تسجيل المباراة وهذا ما حدث بالفعل وجاء ممثلي الأهلي وشاهدوا تسجيل لقاء السوبر وتأكدوا من صحة كلامنا".

"ما قيل عني من السيد يعقوب السعدي عن السي دي الخاص بمباراة السوبر ليس صحيحا تماما".

"جماهير الأهلي العالمة ببواطن الأمور تعلم أنني لا أحيد إلا لتنفيذ المبادئ، لكن الأندية حاليا أصبحت لكل منها أليات إعلامية تدافع عنها".

علاقة الجنايني بمرتضى منصور

"أقر وأعترف بأن علاقة رئيس اتحاد الكرة رائعة مع جميع رؤساء الأندية. الجنايني يتواصل دائما مع رئيس الزمالك رغم كل ما يقال"

ملف مدرب المنتخب

"كانت توجد مفاوضات مع إيهاب جلال وكنت على وشك الاتفاق معه على تولي منتخب مصر ولكن حسام البدري يتولى المنتخب حاليا وكل التوفيق له".

"لم يحدث طبعا أنني كنت أتبنى جبهة رفض تولي حسام حسن تدريب المنتخب. كنت دائم الإشادة به أثناء تحليلي للدوري. قد يكون لي رأي يخص الأصلح في الفترة الحالية فقط".

مساندة حسام غالي

"سأساند صديقي حسام غالي ليكون رئيسا للنادي الأهلي يوما ما مع تدرجه في المناصب.. وأفتخر بوقوفي في ظهره".

مصير الدوري في حالة الاستكمال أو الإلغاء

"لدينا خطة لاستكمال بطولة الدوري بعد عودة النشاط. الخطة جاهزة بأسماء الملاعب والفنادق والمستشفيات وكل شيء. ننتظر فقط الضوء الأخضر من مسؤولي الدولة".

"في حالة تقرر إلغاء الدوري، سندرس الموقف جيدا. لكن واقع الماضي يقول بأن إلغاء الدوري في منتصف الموسم يعني عدم وجود بطل وإلا كان حرس الحدود بطلا في أحد المواسم".

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