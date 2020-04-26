لايف في الجول – ميدو يكشف عن ندم بسبب الاتحاد السكندري.. و"هذا كان أفضل جهاز للمنتخب"

الأحد، 26 أبريل 2020 - 17:22

كتب : أمير عبد الحليم

الأهلي - المقاصة - ميدو

الأهلي - المقاصة - ميدو

كشف أحمد حسام "ميدو" نجم منتخب مصر الأسبق عن ندمه على رفض الاتحاد السكندري بسبب اتفاقه مع مصر للمقاصة، وحزنه بسبب طريقة رحيله.

واستضاف FilGoal.com ميدو في بث مباشر على موقع انستجرام.

وقال ميدو: "مصر للمقاصة أكثر نادي في مصر به صراعات في مجلس الإدارة".

أخبار متعلقة:
لايف في الجول - ميدو: أرى أن الدوري سيعود 1 يونيو.. عانيت من إقامة أمم إفريقيا في يناير ميدو لـ في الجول: أتوقع عودة النشاط هذا الموسم.. الكرة المصرية ستتخطى أزمة كورونا ميدو: ليس طبيعيا أن يتقاضى بعض مدربي الدوري المصري راتبا أكثر من نظرائهم في إنجلترا

وأضاف "حزنت بسبب قرارهم برحيلي عن الفريق رغم أننا وصلنا لمستوى جيد بشهادة الجميع".

وتابع "محمد عبد السلام ندم على رحيلي من المقاصة، لكنه يتعرض لضغوطات كبيرة من جبهات متصارعة".

وشدد أحمد حسام ميدو "الصراع في المقاصة أكبر بكثير من أي نادي عملت له".

وكشف ميدو "قبل توقيعي لمصر المقاصة تحدث محمد مصيلحي معي لقيادة الاتحاد براتب أكبر 4 أضعاف".

وأوضح "لكن اعتذرت له بسبب كلمتي لمحمد عبد السلام رئيس المقاصة".

وتابع "أنا نادم على قراري برفض عرض الاتحاد قبل بداية الموسم، كانت سبل النجاح متوفرة ووعدني بعقد صفقات".

وواصل ميدو "قلت لمصيلحي وقتها لو تحدثت معي قبل 72 ساعة فقط كنت وافقت على العرض".

وبالحديث عن منتخب مصر كشف ميدو "ربما لا يعلم الجميع أنني أول من تواصل معه المسؤولين لقيادة المنتخب".

وتابع "اكتشفت بعد التراجع عن التعاقد معي لمنتخب مصر أن ذلك بسبب الخوف من تهوري على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف ميدو "لا أعلم آلية اختيار المدير الفني، لأن الاتجاه كان بعد ذلك لإيهاب جلال وفجأة تم التحول لمدرسة مختلفة تماما وهي مدرسة حسام البدري".

وواصل "حسام البدري مدرب جيد وله ميزة العمل كمدرب مساعد في جهاز مانويل جوزيه".

وأتم ميدو تصريحاته "كنت أرى أن الأفضل لمنتخب مصر حاليا هو جهاز فني من حسن شحاتة وميدو".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

اختفوا في ظروف غامضة - بديل السقا الذي لم يلعب أي مباراة مع الأهلي

أجانب منسيون – فينجادا: الزمالك كان أهم من حسام حسن

فريقي المفضل – جيرو يقود أصحاب المركز الـ14 للفوز بالدوري

صدمة لـ دروجبا

حقيقة عروض فايلر

ميدو لايف في الجول
نرشح لكم
كرة صالات – موعد مباراة المغرب ومصر في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية إبراهيم عادل يقود نورشيلاند للعودة بعد التأخر 3-0 في مباراة ملحمية بعد تعافيه.. بلال عطية يشارك في فوز شباب راسينج سانتاندير على بانساندير لأول مرة منذ شهر.. هيثم حسن أساسي ضد هارتس في الدوري الاسكتلندي إبراهيم عادل على مقاعد بدلاء نورشيلاند أمام لينجبي حسين عبد اللطيف: منتخب مصر للناشئين حقق مكاسب عديدة بالفوز على السعودية 5-0 أمم إفريقيا لكرة صالات - منتخب مصر يخسر من أنجولا ويواجه المغرب في نصف النهائي أحمد صفوت: الحفاظ على شباكنا سر الانتصار العريض على السعودية
أخر الأخبار
جوارديولا يدعم فلسطين: نعيش لحظة مظلمة بتاريخنا.. ودعونا لا ننسى التضامن معهم 5 ساعة | الوطن العربي
مدرب إشبيلية: ربما لم يستدعوا الحكم لمراجعة طرد جولر حتى لا نزيد الفارق مع برشلونة 5 ساعة | الكرة الأوروبية
سباليتي: من الصعب معرفة سبب سوء الأداء ضد لاتسيو 6 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - إبراهيم المصري: لم أشعر باليأس في الأهلي.. وأريد أن يصبح لي إرثا بالنادي 6 ساعة | كرة يد
مورينيو: نفتقد الأمان الدفاعي.. وعودة ميليتاو ستساعدنا على التحسن 6 ساعة | الكرة الأوروبية
جاتوزو: لا نخشى الضغط على الخصم.. ويجب ألا ننظر لجدول الترتيب 6 ساعة | الكرة الأوروبية
أحمد حسام عوض يكشف حقيقة راتب زيزو الضخم مع الأهلي.. وكم دفعت شركة الكرة لـ تريزيجيه 6 ساعة | الدوري المصري
هاوسن: ريال مدريد جاهز للتحديات المقبلة 6 ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. تتويج أحمر 2 الزمالك يوقع عقوبة مغلظة على ناصر منسي 3 انتهت الكونفدرالية - كيتارا (1)-(2) الأهلي.. فوز الأحمر 4 الزمالك: اعتذار لجنة الحكام لن يعيد نقاط مباراة الأهلي ولكن