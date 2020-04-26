لايف في الجول – ميدو يكشف عن ندم بسبب الاتحاد السكندري.. و"هذا كان أفضل جهاز للمنتخب"

كشف أحمد حسام "ميدو" نجم منتخب مصر الأسبق عن ندمه على رفض الاتحاد السكندري بسبب اتفاقه مع مصر للمقاصة، وحزنه بسبب طريقة رحيله.

واستضاف FilGoal.com ميدو في بث مباشر على موقع انستجرام.

وقال ميدو: "مصر للمقاصة أكثر نادي في مصر به صراعات في مجلس الإدارة".

وأضاف "حزنت بسبب قرارهم برحيلي عن الفريق رغم أننا وصلنا لمستوى جيد بشهادة الجميع".

وتابع "محمد عبد السلام ندم على رحيلي من المقاصة، لكنه يتعرض لضغوطات كبيرة من جبهات متصارعة".

وشدد أحمد حسام ميدو "الصراع في المقاصة أكبر بكثير من أي نادي عملت له".

وكشف ميدو "قبل توقيعي لمصر المقاصة تحدث محمد مصيلحي معي لقيادة الاتحاد براتب أكبر 4 أضعاف".

وأوضح "لكن اعتذرت له بسبب كلمتي لمحمد عبد السلام رئيس المقاصة".

وتابع "أنا نادم على قراري برفض عرض الاتحاد قبل بداية الموسم، كانت سبل النجاح متوفرة ووعدني بعقد صفقات".

وواصل ميدو "قلت لمصيلحي وقتها لو تحدثت معي قبل 72 ساعة فقط كنت وافقت على العرض".

وبالحديث عن منتخب مصر كشف ميدو "ربما لا يعلم الجميع أنني أول من تواصل معه المسؤولين لقيادة المنتخب".

وتابع "اكتشفت بعد التراجع عن التعاقد معي لمنتخب مصر أن ذلك بسبب الخوف من تهوري على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف ميدو "لا أعلم آلية اختيار المدير الفني، لأن الاتجاه كان بعد ذلك لإيهاب جلال وفجأة تم التحول لمدرسة مختلفة تماما وهي مدرسة حسام البدري".

وواصل "حسام البدري مدرب جيد وله ميزة العمل كمدرب مساعد في جهاز مانويل جوزيه".

وأتم ميدو تصريحاته "كنت أرى أن الأفضل لمنتخب مصر حاليا هو جهاز فني من حسن شحاتة وميدو".

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