تقرير يوناني: أولمبياكوس مهدد بعقوبات صارمة بسبب التلاعب

السبت، 25 أبريل 2020 - 12:26

كتب : FilGoal

كوكا - أولمبياكوس

كشف تقرير يوناني أن ناديي أولمبياكوس الذي يلعب له أحمد حسن "كوكا"، وأتروميتوس، مهددان بعقوبات صارمة قد تصل للهبوط وغرامة تقدر بـ3 مليون يورو بسبب التلاعب في نتائج المباريات.

وقالت إذاعة سبورت إف إم اليونانية، أن مالك أولمبياكوس إيفانجيلوس ماريناكيس، ونظيره في أتروميتوس جيورجيوس سبانوس، بجانب المدرب البرتغالي السابق لأتروميتوس ريكاردو سا بينتو، بجانب 12 شخصا آخر، متهمون في تلك القضية.

وكشف التقرير أن الناديين والأشخاص متهمين بالتلاعب في المباريات لأغراض المراهنات.

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المباراة ذات الشأن جرت بين الناديين في فبراير 2015، وفاز فيها أولمبياكوس 2-1.

وتتهم لجنة الأخلاق في الاتحاد اليوناني كل من رئيس ونائب رئيس الاتحاد السابقين، و3 مسؤولين بالاتحاد، بجانب 6 حكام سابقين، والمدير التقني لأتروميتوس.

وفي حال تم إدانة أي من الأشخاص، سيتم إيقافهم عن مزاولة أي نشاط خاص بكرة القدم، ما يعني أن ماريناكيس لن يضطر فقط لترك ملكية أولمبياكوس، بل أيضا نادي نوتينجام فورست في إنجلترا.

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أولمبياكوس تلاعب
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