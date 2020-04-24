صلاح يشارك في إعلان شهر رمضان مع فودافون للتأكيد على أهمية العزل الاجتماعي

الجمعة، 24 أبريل 2020 - 15:45

كتب : FilGoal

مكة محمد صلاح

شارك محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر في إعلان جديد لشركة الاتصالات "فودافون" بمناسبة حلول شهر رمضان 2020، تحت عنوان "عزوتنا ملايين".

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

الإعلان ركز على أهمية العزل الاجتماعي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إذ ظهر العديد من الفنانين والنجوم وهم في منزلهم يتواصلون مع أصدقائهم من خلال محادثات الفيديو.

طالع تفاصيل الإعلان كاملا من هنا

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