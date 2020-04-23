خبر في الجول – غرمة 300 ألف دولار على الاتحاد السكندري من فيفا

حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتغريم نادي الاتحاد السكندري بمبلغ 300 ألف دولار.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل الاتحاد السكندري، بأن الاتحاد الدولي قرر تغريم نادي الاتحاد بمبلغ 300 ألف دولار لصالح مانوتشو المهاجم الإيفواري.

مانوتشو انضم لنادي الاتحاد السكندري في عام 2017 قادما من نادي اتحاد الجزائر، قبل أن يخرج معارا إلى بني ياس في الإمارات لموسم 2018/2019.

وبعد انتهاء إعارته، انضم مانوتشو إلى نادي الصفاقسي التونسي.

نادي الاتحاد السكندري قدم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد مانوتشو، فيما قدم اللاعب أيضا شكوى ضد النادي.

وحكم الاتحاد الدولي اليوم، بتغريم نادي الاتحاد السكندري بمبلغ 300 ألف دولار.

من جهة أخرى، يجهز نادي الاتحاد السكندري ملفا لتقديمه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، للاستئناف ضد القرار.

مانوتشو شارك مع الاتحاد السكندري في 15 مباراة. سجل فيهم أربعة أهداف، وصنع هدفين آخرين.

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