عرض لا يمكن رفضه؟ سان جيرمان يستعد لضم ظهير ميلان

الخميس، 23 أبريل 2020 - 18:50

كتب : FilGoal

ميلان - هيرنانديز

ميلان - هيرنانديز

يستعد باريس سان جيرمان الفرنسي لتقديم عرضا للحصول على خدمات ثيو هيرنانديز ظهير ميلان الإيطالي.

ثيو هيرنانديز

النادي : الهلال

ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية فأن ليوناردو المدير الرياضي للفريق الباريسي مُعجب بأداء الفرنسي البالغ 22 عاما.

ويسعى سان جيرمان لضم اللاعب مقابل 50 مليون يورو والذي يمتد تعاقده مع ميلان حتى صيف 2024.

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ويريد الفريق الباريسي تقديم عرض مالي كبير من أجل ضمان موافقة ميلان الذي حصل على خدمات اللاعب مطلع الموسم من ريال مدريد مقابل 20 مليون يورو.

وشارك الظهير الأيسر بقميص الروسونيري في 25 مباراة بجميع المسابقات وسجل 6 أهداف وصنع 3، متصدرا ترتيب هدافي الفريق.

ويريد باريس تعويض رحيل الفرنسي ليفان كورزوا المحتمل في صفقة انتقال حر الصيف المقبل، إذ ارتبط بالرحيل صوب أكثر من ناد أبرزهم أرسنال الإنجليزي.

ويمتلك الفريق الباريسي في صفوف الإسباني خوان برنات بمركز الظهير الأيسر الذي ساهم في تأهل الفريق لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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