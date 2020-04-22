في الجول يكشف – شباب الزمالك الأبرز للتصعيد إلى الفريق الأول

أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك في وقت سابق أن ناديه سيعتمد في الفترة المقبلة على ناشئي النادي مع متابعة مكثفة لهم من قبل الجهاز الفني بقياد باتريس كارتيرون.

وقال مرتضى "بسبب جنون الأسعار لن اتعاقد مع أي لاعب بأكثر من 5 مليون جنيه".

وأكمل "بدءا من الموسم المقبل سنضم 3 أو 4 لاعبين من الناشئين للفريق الأول ومثلهم في الموسم التالي".

ويكشف FilGoal.com أبرز اللاعبين الذين جذبوا اهتمام الجهاز الفني للزمالك خاصة أنهم تم توقيع عقود احترافية معهم والأقرب لرؤيتهم في صفوف الفريق الأول في المستقبل.

ويظل الباب مفتوحا أمام الجهاز الفني للزمالك للاستعانة بأي ناشئ آخر حال اقتناعه بمستواه وبالإضافة التي سيقدمها للفريق.

ويتواجد العديد من اللاعبين في صفوف فرق ناشئي الزمالك حاليا فيما هناك ثلاثة معارين بالفعل لطنطا وأسوان.

أسامة فيصل

مهاجم فريق الشباب مواليد 2001 ويشارك مع منتخب مصر للشباب تحت قيادة المدير الفني ربيع ياسين.

حسام عبد المجيد

يلعب في مركز قلب الدفاع في فريق مواليد 2001 ويتواجد كذلك مع منتخب الشباب.

يوسف محمود

المدافع يلعب في فريق الزمالك مواليد 2000 وتواجد على مقاعد بدلاء فريقه أمام طنطا في الدوري الممتاز.

علاء يحيى

الظهير الأيسر لفريق مواليد 2000 تواجد كذلك على مقاعد بدلاء فريقه في لقاء طنطا بالدوري.

مصطفى شعلة

يلعب في وسط الملعب في فريق مواليد عام 2000.

انتقل شعلة من المقاولون العرب للأهلي ثم الزمالك، ورحيله عن أول فريقين جاء بسبب ضعفه البدني كما قال في وقت سابق للموقع الرسمي للنادي الأبيض.

حسام أشرف

يلعب حسام في مركز المهاجم في فريق مواليد عام 2001.

حسام حسن

لاعب خط وسط مدافع ويلعب كذلك كظهير أيمن في فريق الزمالك مواليد 2000.

إسلام عصام

اللاعب الذي يشارك مع الزمالك فريق مواليد 2000 يلعب في وسط الملعب في الناحية اليمنى

محمد سعيد "جهينة"

يلعب كصانع ألعاب في فريق مواليد عام 2000.

محمد طارق

يلعب في قلب الدفاع في فريق الزمالك مواليد 2002 ويتواجد كذلك مع منتخبات مصر للناشئين.

هذا بالإضافة لحسين فيصل وهاني رشدي المعارين إلى صفوف طنطا خلال الموسم الجاري.

حسين فيصل سبق وأن استعرض FilGoal.com مسيرته بعدما تواجد في قائمة الزمالك للقاء إنبي في الدوري ويلعب كمهاجم. (طالع قصته من هنا)

ويلعب هاني رشدي في مركز المهاجم كذلك.

يتواجد كذلك يوسف أسامة نبيه ويلعب كصانع ألعاب وهو معار حاليا لأسوان.

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