أحمد عيد: الهجوم على طارق حامد لأنه رقم 1.. وهذه أسباب خسارة الزمالك للدوري

الثلاثاء، 21 أبريل 2020 - 23:20

كتب : FilGoal

طارق حامد - الزمالك - الترجي - دوري أبطال إفريقيا

يرى أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن طارق حامد هو أفضل لاعب وسط في مصر خلال السنوات الماضية.

وقال أحمد عيد عبر قناة الزمالك: "طارق حامد هو أفضل لاعب وسط في مصر خلال السنوات الستة الأخيرة، وسيظل أفضل لاعب لعدة سنوات مقبلة ولن يصل لمستواه أي لاعب".

وأضاف "لذلك يواجه دائما هجوما قويا".

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وأكمل "طبيعة مركزه تحتم عليه اللعب بقوة ولكن البعض يريد انتقاده بشكل مستمر".

وعن أحرف لاعب في تاريخ مصر رد قائلا: "بالتأكيد هو حسن شحاتة فهو أحرف لاعب كرة قدم في تاريخ مصر وأكثر اللاعبين اكتمالا".

وواصل تصريحاته "أما محمد صلاح نجم ليفربول فهو لا يجب أن نضعه في مقارنة مع أي لاعب مصري آخر لأنه في مكانة كبيرة لم يصلها أي لاعب من قبله".

وعن خسارة الزمالك لقب الدوري الموسم الماضي قال: "الزمالك خسر الدوري خارج الملعب بسبب تأجيل مباريات كثيرة وتبديل مواعيد بعض المواجهات".

وواصل "بالإضافة إلى بعض التقصير من الزمالك نفسه".

وأتم تصريحاته "كذلك انضمام رمضان صبحي للأهلي في منتصف الموسم وأيضا تألق علي معلول، وهذا الثنائي كان الأبرز في الفريق الأحمر وساعده على حسم الكثير من المباريات".

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