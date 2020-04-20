مصر تواجه تركيا وإسرائيل ورومانيا في دور مجموعات بطولة فيفا لـ "البلاي ستيشن"

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة فيفا 2020 للألعاب الإلكترونية (بلاي ستيشن) ON LIN، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الفترة من 21 حتى 25 أبريل الجاري، عن وقوع مصر ضمن المجموعة الثانية لفرق "الوسط" التي تضم كلا من تركيا وإسرائيل ورومانيا.

أحمد الشيخ النادي : الأهلي أحمد حسن كوكا النادي : أولمبياكوس

ويخصص الاتحاد الدولي لكرة القدم دخل بطولة البلاى ستيشن لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ويمثل مصر كل من أحمد حسن "كوكا" لاعب أوليمبياكوس اليوناني، وأحمد الشيخ لاعب الأهلي، ورامي سعد المصنف رقم 21 عالميا وإسلام سامي المصنف رقم ٤٣٢ عالميا في لعبة البلاي ستيشن.

و يفتتح الفريق الممثل لمصر مبارياته بمواجهة تركيا ذهاباً في الخامسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل، وبعدها مواجهة الإياب.

بينما يلتقي أمام إسرائيل في نفس اليوم ذهابا وإيابا، ويختتم الفريق الممثل لمصر مبارياته بدور المجموعات بمواجهة رومانيا يوم الأربعاء المقبل.

وتنص لوائح البطولة التي أعلن عنها "فيفا" إختيار لاعبين فقط لتمثيل كل بلد يشارك في البطولة علي أن يكون أحدهما علي الأقل لاعبا لكرة قدم.

ووفقا لنظام البطولة فتم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات الأولي "الشرقية" يشارك بها منتخبات آسيا وأستراليا تضم ٦ فرق ، والثانية "الغربية" يشارك بها منتخبات أمريكا الشمالية والجنوبية وتضم ٩ فرق ، بينما المجموعة الثالثة "الوسطي" يشارك بها منتخبات أفريقيا وأوروبا والبلاد العربية وتضم ٢٨ فريقاً.

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