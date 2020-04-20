ضياء السيد: أتمنى محمد إبراهيم في الأهلي.. وصلاح كان يحضر ملابس المنتخب

انهال ضياء السيد مدرب منتخب مصر للشباب الأسبق، بالإشادة على محمد إبراهيم لاعب مصر للمقاصة، مبديا أسفه لعدم وصوله لمستويات أعلى.

وأشرف ضياء السيد على تدريب محمد إبراهيم في منتخب الشباب الذي وصل إلى الدور الثاني لكأس العالم 2011 في كولومبيا.

وصرّح ضياء السيد عبر أون تايم سبورتس 2: "محمد إبراهيم يمتلك فكرا كرويا أعلى من أي لاعب آخر في مصر، كان قادرا على الوصول إلى مستوى أعلى بكثير".

وواصل: "قد يكون هناك سوء حظ ولكن ليس طوال الوقت، ولذا أقول له لا تلومن إلا نفسك، انظر إلى أحمد حجازي، تعرض لإصابة الرباط الصليبي مرتين ورغم ذلك كان مصمما على النجاح في تجاربه".

وأكمل: "أنا حزين على محمد إبراهيم الآن، ليس لأنه متواجد في المقاصة، بل لأنه كان قادرا على الاحتراف في أندية كبرى".

واعترف: "أتمنى جدا انضمام محمد إبراهيم للأهلي، لديه 27 عاما وسيصنع فارقا خياليا. أنا دائما أتمنى الأفضل للأهلي، وحاليا هو غير مرتبط بالزمالك، فلما لا يفكر الأهلي في استقدامه؟".

منتخب مصر

واسترجع ضياء السيد فترته في الجهاز الفني لـ بوب برادلي بمنتخب مصر، وأوضح أن ظروف البلاد شكّلت تحديا كبيرا له في عمله ووضعت أمامه الكثير من العراقيل.

وصرّح ضياء السيد: "عندما كنت مدربا عاما لمنتخب مصر، الأوضاع كانت صعبة للغاية لدرجة أننا كنا نطلب من محمد صلاح أن يحضر لنا أطقم لعب وتدريب وهو قادم من سويسرا".

وأضاف: "أي شخص ينكر ذلك سأضع أصابعي في نخاشيشه".

واعترف: "كنت أتمنى التأهل لكأس العالم من أجل اللاعبين الذين قدموا الكثير خلال التصفيات، من ضمنهم حسام عاشور، كانت ستكون بصمته الوحيدة مع المنتخب".

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