مدرب وست بروميتش: عودة حجازي إحدى فوائد التوقف

الخميس، 16 أبريل 2020 - 15:40

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - وست بروميتش ألبيون

قال سلافن بيليتش المدير الفني لوست بروميتش ألبيون أن عودة احمد حجازي من الإصابة هي إحدى فوائد فترة توقف منافسات كرة القدم بسبب انتشار فيروس كورونا.

أحمد حجازي

النادي : وست بروميتش

وست بروميتش

حجازي أصيب في العضلة الخلفية بمباراة فريقه ضد ويجان فبراير الماضي.

وأوضح بيليتش في تصريحات أبرزتها جريدة اكسبرس اند ستار: "سنستفيد من فترة التوقف مثل كل الفرق، لأن كل فريق لدية عدة إصابات".

وأضاف حجازي شفي من إصابته. إنه يتدرب. كان من المفترض أن يعود في غضون أسبوع قبل أن تتوقف كرة القدم".

وتابع "الأمر نفسه مع جرادي ديانجانا، انا تحدثت اليه. لن يكون هناك فرق كبير بينه وبين اللاعبين الذين لعبوا ضد سوانزي".

وأكمل "إن فترة الراحة طويلة ، فهي ليست أسبوعين ، وهي فترة كافية لجميعهم ليكونوا جاهزين للعودة من الإصابات".

حجازي شارك في 10 مباريات مع فريقه هذا الموسم.

ويحتل وست بروميتش وصافة ترتيب دوري القسم الثاني بإنجلترا بفارق نقطةعن ليدز يونايتد المتصدر.

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