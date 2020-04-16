مدرب وست بروميتش: عودة حجازي إحدى فوائد التوقف

قال سلافن بيليتش المدير الفني لوست بروميتش ألبيون أن عودة احمد حجازي من الإصابة هي إحدى فوائد فترة توقف منافسات كرة القدم بسبب انتشار فيروس كورونا.

أحمد حجازي النادي : وست بروميتش وست بروميتش

حجازي أصيب في العضلة الخلفية بمباراة فريقه ضد ويجان فبراير الماضي.

وأوضح بيليتش في تصريحات أبرزتها جريدة اكسبرس اند ستار: "سنستفيد من فترة التوقف مثل كل الفرق، لأن كل فريق لدية عدة إصابات".

وأضاف حجازي شفي من إصابته. إنه يتدرب. كان من المفترض أن يعود في غضون أسبوع قبل أن تتوقف كرة القدم".

وتابع "الأمر نفسه مع جرادي ديانجانا، انا تحدثت اليه. لن يكون هناك فرق كبير بينه وبين اللاعبين الذين لعبوا ضد سوانزي".

وأكمل "إن فترة الراحة طويلة ، فهي ليست أسبوعين ، وهي فترة كافية لجميعهم ليكونوا جاهزين للعودة من الإصابات".

حجازي شارك في 10 مباريات مع فريقه هذا الموسم.

ويحتل وست بروميتش وصافة ترتيب دوري القسم الثاني بإنجلترا بفارق نقطةعن ليدز يونايتد المتصدر.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا:

فيلم في الجول - كيف صُنعت أسطورة حازم.. ونجوم الأهلي يحكون معاناتهم أمام الثعلب

مؤسسة صامويل إيتو تعلن تبرعه بأدوات صحية وغذائية في الكاميرون لمواجهة فيروس كورونا

مع اقتراب الاستثمار السعودي ورحيل آشلي.. نيوكاسل يونايتد خارج السياق

مرتضى: حدث تواطؤ ضد الزمالك في أزمة النقاز.. سُرقت بعض الأوراق من ملف القضية

14.. إمام الموهوبين